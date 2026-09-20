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Ben Saunders, reconocido por haberse consagrado como el primer ganador de La Voz Holanda, murió a los 43 años. La noticia fue confirmada el miércoles, luego de que su cuerpo fuera encontrado en una zona ubicada en las inmediaciones de Arnhem, en los Países Bajos.

El cantante había sido hallado el martes 15 de septiembre en Rijkerswoerdse Plassen, un área recreativa situada al sur de la ciudad. Antes de localizarlo, las autoridades habían difundido un pedido de colaboración para conocer su paradero. En el operativo de búsqueda participaron efectivos policiales, perros, buzos y un helicóptero.

La causa de muerte todavía no fue confirmada. De acuerdo con la información difundida por la Policía, no habría indicios de que se tratara de un hecho criminal. La autopsia será determinante para establecer qué provocó el fallecimiento.

La despedida de su familia y del mundo de la música

La muerte de Saunders generó conmoción entre sus familiares, allegados y seguidores. Su hermano Dean Saunders, también cantante y ganador de Popstars en 2011, confirmó la noticia a través de una publicación en Instagram.

“Mi querido hermano pequeño falleció. Nunca había experimentado un dolor como el que siento ahora… Qué día tan terrible para todos nosotros… Tenemos que aprender a vivir con esto y espero que se maneje con respeto… Ben tenía una familia preciosa, una familia que lo quería muchísimo y siempre lo querrá… Ben está en mi corazón y siempre estará ahí”, escribió.

También se expresó Marco Borsato, quien había sido su coach durante su participación en La Voz. “Querido y especial hombre, ¡mi corazón está destrozado! No encuentro palabras para expresar el vacío que dejás. Querida Janita, esposa de Ben, amigos y familiares, mucha fuerza para sobrellevar esta enorme pérdida”, manifestó.

El artista se había alejado de la industria y se había mudado.

De Londres a la televisión neerlandesa

Ben Saunders nació en Londres y creció en Hoorn, Países Bajos. Desde niño estuvo vinculado con la música y comenzó a tomar clases de canto con el apoyo de sus padres.

Durante la década del 2000 participó en distintos concursos televisivos, aunque su reconocimiento masivo llegó en 2011, cuando ganó la primera edición de La Voz Holanda.

En las audiciones a ciegas interpretó “Use Somebody”, de Kings of Leon, y logró convencer rápidamente al jurado. A partir de ese momento avanzó en la competencia hasta convertirse en el ganador del programa.

Luego de su consagración, publicó ese mismo año el álbum You Thought You Knew Me by Now. En 2012 presentó Heart & Soul. Entre sus canciones más conocidas se encuentra “Kill For A Broken Heart”.

Con el paso del tiempo, Saunders se alejó de la actividad musical y comenzó a dedicarse a los tatuajes. Según medios neerlandeses, también atravesó algunos conflictos judiciales. En 2015 fue condenado a cumplir 180 horas de trabajos comunitarios y a pagar una indemnización tras ser declarado culpable de agredir a un controlador de tráfico.

En los últimos años, el artista se había instalado en Arnhem. Tras conocerse su muerte, sus familiares y allegados lo despidieron en redes sociales con mensajes de afecto y recuerdos de su trayectoria.