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La temporada de premios llega a su punto más esperado con la 98ª edición de los Premios Oscar, la ceremonia que cada año reconoce a las mejores producciones y talentos del cine mundial. El evento volverá a reunir a las principales figuras de Hollywood en una gala que contará con alfombra roja, presentaciones musicales y la presencia de reconocidos actores y directores.

La ceremonia se realizará este domingo 15 de marzo desde las 21:00 (hora de Argentina) en el tradicional Dolby Theatre, ubicado en Ovation Hollywood, en la ciudad de Los Ángeles.

La gala podrá verse en vivo en América Latina a través del canal TNT y mediante la plataforma de streaming HBO Max.

La previa

Antes de la ceremonia oficial, el evento contará con una cobertura especial desde la alfombra roja. La transmisión comenzará a las 19 con un pre-show exclusivo en el que se podrá ver la llegada de los nominados y de las principales celebridades del cine.

La conducción de este segmento estará a cargo de la presentadora mexicana Lety Sahagún y del productor argentino Axel Kuschevatzky, quienes realizarán entrevistas a los artistas invitados y compartirán detalles de la previa desde Los Ángeles.

La cobertura incluirá:

Pre-show desde la alfombra roja a las 19.

Ceremonia principal desde las 21.

Transmisión en vivo por TNT y HBO Max.

Entrevistas a celebridades y nominados antes del evento.

Conocé al anfitrión de la gala

La ceremonia de este año tendrá como conductor al reconocido comediante y presentador estadounidense Conan O’Brien, ganador del Emmy y una de las figuras más populares de la televisión norteamericana.

O’brien fue elegido nuevamente para conducir el evento internacional del cine.

Su participación busca darle a la gala un tono dinámico que combine humor, momentos emotivos y grandes números de espectáculo, una fórmula que la Academia intenta mantener para atraer a la audiencia global.

Quienes entregarán los premios

La entrega contará con una amplia lista de celebridades encargadas de anunciar a los ganadores en las distintas categorías. Entre los presentadores confirmados se encuentran figuras como Adrien Brody, Kieran Culkin, Mikey Madison, Zoe Saldaña y Javier Bardem.

A ellos se sumarán otras grandes estrellas del cine comercial como Chris Evans, Robert Downey Jr., Anne Hathaway y Channing Tatum.

Shows y nominaciones

Durante la noche también habrá presentaciones musicales inspiradas en algunas de las películas nominadas. Entre ellas se destacan las actuaciones de “Golden”, interpretada por EJAE junto a Audrey Nuna y Rei Ami, y “I Lied To You”, interpretada por Miles Caton junto a Raphael Saadiq.

Ejae junto a Audrey Nuna y Rei Ami, cantarán “Golden” de la película “Las Guerreras K-pop”.

En cuanto a las producciones con más candidaturas, la película Pecadores encabeza la lista con 16 nominaciones, seguida por Una Batalla Tras Otra con 13. Más atrás aparecen títulos como Frankenstein, Marty Supreme y Valor Sentimental, cada uno con nueve menciones.

La gala promete ser una noche llena de espectáculo, emoción y reconocimiento a lo mejor del cine internacional.