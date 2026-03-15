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La temporada de premios llega a su punto más esperado con la 98ª edición de los Premios Oscar, la ceremonia que cada año reconoce a las mejores producciones y talentos del cine mundial. El evento volverá a reunir a las principales figuras de Hollywood en una gala que contará con alfombra roja, presentaciones musicales y la presencia de reconocidos actores y directores.
La ceremonia se realizará este domingo 15 de marzo desde las 21:00 (hora de Argentina) en el tradicional Dolby Theatre, ubicado en Ovation Hollywood, en la ciudad de Los Ángeles.
La gala podrá verse en vivo en América Latina a través del canal TNT y mediante la plataforma de streaming HBO Max.
La previa
Antes de la ceremonia oficial, el evento contará con una cobertura especial desde la alfombra roja. La transmisión comenzará a las 19 con un pre-show exclusivo en el que se podrá ver la llegada de los nominados y de las principales celebridades del cine.
La conducción de este segmento estará a cargo de la presentadora mexicana Lety Sahagún y del productor argentino Axel Kuschevatzky, quienes realizarán entrevistas a los artistas invitados y compartirán detalles de la previa desde Los Ángeles.
La cobertura incluirá:
- Pre-show desde la alfombra roja a las 19.
- Ceremonia principal desde las 21.
- Transmisión en vivo por TNT y HBO Max.
- Entrevistas a celebridades y nominados antes del evento.
Conocé al anfitrión de la gala
La ceremonia de este año tendrá como conductor al reconocido comediante y presentador estadounidense Conan O’Brien, ganador del Emmy y una de las figuras más populares de la televisión norteamericana.
Su participación busca darle a la gala un tono dinámico que combine humor, momentos emotivos y grandes números de espectáculo, una fórmula que la Academia intenta mantener para atraer a la audiencia global.
Quienes entregarán los premios
La entrega contará con una amplia lista de celebridades encargadas de anunciar a los ganadores en las distintas categorías. Entre los presentadores confirmados se encuentran figuras como Adrien Brody, Kieran Culkin, Mikey Madison, Zoe Saldaña y Javier Bardem.
A ellos se sumarán otras grandes estrellas del cine comercial como Chris Evans, Robert Downey Jr., Anne Hathaway y Channing Tatum.
Shows y nominaciones
Durante la noche también habrá presentaciones musicales inspiradas en algunas de las películas nominadas. Entre ellas se destacan las actuaciones de “Golden”, interpretada por EJAE junto a Audrey Nuna y Rei Ami, y “I Lied To You”, interpretada por Miles Caton junto a Raphael Saadiq.
En cuanto a las producciones con más candidaturas, la película Pecadores encabeza la lista con 16 nominaciones, seguida por Una Batalla Tras Otra con 13. Más atrás aparecen títulos como Frankenstein, Marty Supreme y Valor Sentimental, cada uno con nueve menciones.
La gala promete ser una noche llena de espectáculo, emoción y reconocimiento a lo mejor del cine internacional.
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