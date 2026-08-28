Tragedia en Nepal: alertan por nuevas inundaciones tras el desastre que dejó 584 muertos El aumento del caudal del río Bhote Koshi encendió las alarmas y obligó a evacuar a comunidades ribereñas. Más de 2.400 personas continúan desaparecidas tras las riadas y deslizamientos.

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Las autoridades de Nepal emitieron una alerta de emergencia ante el riesgo de nuevas inundaciones repentinas por el incremento del caudal del río Bhote Koshi, apenas 48 horas después de las catastróficas riadas y deslizamientos de tierra que golpearon la región del Himalaya.

La advertencia de la Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMA) surgió tras la recepción de informes técnicos procedentes de China, que dan cuenta de un importante volumen de agua en la cuenca alta.

En este marco, la Policía dispuso la evacuación preventiva y pidió a las comunidades ubicadas en las zonas ribereñas del río Trishuli trasladarse y permanecer en sectores elevados.

Balance devastador de víctimas y daños

La dimensión de la tragedia registrada en la frontera entre Nepal y la región autónoma del Tíbet quedó reflejada en las cifras difundidas mientras continúan los operativos de asistencia y búsqueda.

El balance oficial conjunto alcanza los 584 muertos: 579 en territorio nepalí y cinco en la zona tibetana. A su vez, más de 2.400 personas continúan sin ser localizadas. Entre ellas figuran 933 trabajadores de plantas hidroeléctricas, además de más de un centenar de integrantes de las fuerzas de seguridad y empleados de aduanas.

Por otra parte, la Policía todavía busca a 622 turistas, incluidos 473 ciudadanos extranjeros que quedaron atrapados o incomunicados a causa de los deslizamientos.

La principal preocupación de los equipos de rescate se concentra a casi 3.000 metros sobre el nivel del mar. En ese sector, la acumulación de barro y rocas formó un dique natural que derivó en el desborde de un lago artificial, situado cerca del paso internacional de Gyirong.

Aunque el nivel del agua comenzó a descender parcialmente y permitió retomar las evacuaciones mediante helicópteros, las autoridades mantienen la alerta.

Las rutas, los tendidos eléctricos y los puentes de distritos como Nuwakot permanecen destruidos, lo que dificulta el traslado de alimentos, medicamentos y otros suministros hacia los campamentos donde están las personas desplazadas.

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