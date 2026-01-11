Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el contexto de la liberación gradual de presos políticos que comenzó en Venezuela tras la caída de Nicolás Maduro, las autoridades del penal El Rodeo I -ubicado en las afueras de Caracas– autorizaron este domingo el ingreso de familiares para visitar a los detenidos. La decisión marcó un giro relevante, dado que durante meses no existieron instancias de contacto directo en ese centro de reclusión.

Entre quienes aguardaban novedades en las inmediaciones del penal se encontraba la suegra del gendarme argentino Nahuel Gallo, que permanecía a la espera de información oficial sobre la situación del efectivo.

El caso de Gallo, detenido desde diciembre de 2024, genera especial atención por las condiciones de su encarcelamiento. Desde la detención ilegal, no pudo comunicarse con su entorno a través de cartas, mensajes o llamadas, y hasta este domingo las autoridades venezolanas bloquearon cualquier visita presencial.

Además, permanece alojado en el sector rebautizado como Servicio Especial de Máxima Seguridad (CESMAS), bajo un régimen de control estricto.

La madre del oficial, Griselda Heredia del Valle, describió el calvario familiar ante la ausencia de certezas. “Es muy duro el día a día y tratamos de proteger su integridad porque no sabemos qué puede pasar”, expresó en declaraciones periodísticas.

También calificó la situación como “injusta” y relató el impacto emocional que provocaron los testimonios de excompañeros de celda sobre las condiciones dentro de El Rodeo I.

Por ahora, no existe un listado oficial ni datos confirmados de futuras excarcelaciones. El mecanismo aplicado por el régimen consiste en notificar a los familiares apenas minutos antes de la liberación y trasladar a los detenidos a puntos específicos fuera del penal.

