Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Luego de festejar en redes sociales la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, en el marco de una operación militar a gran escala de Estados Unidos, el presidente Javier Milei volvió a pronunciarse y, a través de su cuenta de X, compartió una reflexión titulada “Principio de revelación”.

“En días históricos como el de hoy podemos ver realmente de qué están hechos algunos dirigentes y formadores de opinión. De un lado está la democracia, la defensa de la vida, la libertad y la propiedad. Esos valores que muchos dicen defender pero sólo defienden cuando les queda cómodo”, expresó.

De todos modos, sostuvo que “del otro lado están aquellos cómplices de una dictadura narcoterrorista y sangrienta que ha sido un cáncer para nuestra región sembrando la enfermedad del Socialismo del Siglo XXI, con su consecuente miseria y muerte”.

Para Milei, “aquí no hay medias tintas ni grises. Se está del lado del bien, o se está del lado del mal. Y todos aquellos que hoy no defiendan con uñas y dientes la causa de la libertad son parte del problema y no de la solución”.

Y cerró: “Celebramos la caída del dictador narcoterrorista Maduro. La Argentina está lista para ayudar en la transición a una Venezuela libre, democrática y próspera. Viva la libertad carajo…!!!!”.

Leé más notas de La Opinión Austral