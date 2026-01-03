Your browser doesn’t support HTML5 audio

Luego de festejar en redes sociales la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, en el marco de una operación militar a gran escala de Estados Unidos, el presidente Javier Milei volvió a pronunciarse y, a través de su cuenta de X, compartió una reflexión titulada “Principio de revelación”.

“En días históricos como el de hoy podemos ver realmente de qué están hechos algunos dirigentes y formadores de opinión. De un lado está la democracia, la defensa de la vida, la libertad y la propiedad. Esos valores que muchos dicen defender pero sólo defienden cuando les queda cómodo”, expresó.

De todos modos, sostuvo que “del otro lado están aquellos cómplices de una dictadura narcoterrorista y sangrienta que ha sido un cáncer para nuestra región sembrando la enfermedad del Socialismo del Siglo XXI, con su consecuente miseria y muerte”.

Para Milei, “aquí no hay medias tintas ni grises. Se está del lado del bien, o se está del lado del mal. Y todos aquellos que hoy no defiendan con uñas y dientes la causa de la libertad son parte del problema y no de la solución”.

Y cerró: “Celebramos la caída del dictador narcoterrorista Maduro. La Argentina está lista para ayudar en la transición a una Venezuela libre, democrática y próspera. Viva la libertad carajo…!!!!”.

EN ESTA NOTA Estados Unidos Javier Milei Nicolás Maduro

Leé más notas de La Opinión Austral

Noticias relacionadas

El mensaje de Victoria Villarruel tras la captura de Maduro: “Renace la esperanza en Venezuela”

El mensaje de Victoria Villarruel tras la captura de Maduro: “Renace la esperanza en Venezuela”

Donald Trump compartió la primera foto de Nicolás Maduro tras su captura en Venezuela

Donald Trump compartió la primera foto de Nicolás Maduro tras su captura en Venezuela

Ver comentarios