Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Donald Trump aseguró en la red social Truth Social que “47 años de extorsión, corrupción y muerte” llegarán a su fin esta noche en Irán tras un “cambio total y completo de régimen”, aludiendo a los sucesos políticos recientes en ese país.

En el mismo mensaje, el presidente de Estados Unidos planteó que, con “mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas”, podría lograrse “algo revolucionariamente maravilloso” en el país persa.

“Toda una civilización morirá esta noche, para no volver jamás. No quiero que eso suceda, pero probablemente ocurrirá. Sin embargo, ahora que tenemos un Cambio de Régimen Completo y Total, donde prevalecen mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas, tal vez algo revolucionariamente maravilloso pueda suceder, ¿quién sabe?“, dijo el mandantario.

Publicación de Donald Trump en su propia red social Truth Social

Trump concluyó su mensaje al calificar el momento histórico como “uno de los más importantes en la larga y compleja historia del mundo” y cerró demostrando su apoyo al escribir: “¡Dios bendiga al gran pueblo de Irán!”.

Fuerte ataque ofensivo a Irán

Este martes se realizó una ofensiva coordinada que golpeó múltiples puntos de la infraestructura estratégica de Irán, destruyendo importantes conexiones como puentes, redes ferroviarias y sacudiendo el corazón operativo de su industria petrolera del país en la isla de Kharg.

En el centro del país, el puente ferroviario Yahya Abad fue atacado en la ciudad de Kashan, lo que dejó un saldo de al menos dos personas muertas y tres heridas, según informó la agencia oficial de noticias IRNA.

Múltiples puntos de la infraestructura estratégica de Irán fueron atacados el día martes

Casi simultáneamente, en la provincia de Qom, al sur de Teherán, se confirmó a la televisión estatal que proyectiles enemigos impactaron un puente vital de las líneas de comunicación en el oeste de la provincia, afectando gravemente el tránsito hacia la capital.

Próximos planes de Washington

Donald Trump avanzará contra Irán en el estrecho de Ormuz si llegase a fracasar la última negociación de los países a través de Pakistán.

El mandatario anticipó sus planes en una conferencia de prensa en la Casa Blanca. Si bien acepta que se trata de una misión militar compleja por el sistema de defensa iraní, considera indispensable liberar el Estrecho para ponerle un freno a los efectos de la guerra en la economía de los Estados Unidos.

El líder republicano incluso consideró la posibilidad de cobrar un peaje a todos los barcos petroleros que usan ese pasaje marítimo para abastecer a las grandes potencias de Europa, y de Asia.

“¿Por qué no cobraríamos un peaje? Somos los vencedores. Ganamos. Ellos han sido derrotados militarmente”, aseguró Trump durante la conferencia de prensa que ofreció hoy en la Casa Blanca.