El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, concedió indultos a numerosas personas -entre ellas el exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani– señaladas por intentar anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 que proclamaron vencedor a Joe Biden, según un documento del Departamento de Justicia.

Una proclamación publicada el domingo por la noche en la cuenta personal X del abogado de indultos del Departamento de Justicia, Ed Martin, precisó que el mandatario otorgó un “indulto total, completo e incondicional” a 77 individuos, incluyendo a Giuliani y al exjefe de gabinete de Trump, Mark Meadows.

El texto subrayó que esta medida “pone fin a una grave injusticia nacional perpetrada contra el pueblo estadounidense tras las elecciones presidenciales de 2020 y da continuidad al proceso de reconciliación nacional”.

Giuliani figura entre los aliados políticos más antiguos del mandatario y también fue su abogado personal. Su suspensión del ejercicio profesional en Nueva York y Washington D.C. se produjo por realizar declaraciones falsas vinculadas a los comicios. Meadows, excongresista, ocupó el cargo de jefe de gabinete en la Casa Blanca desde marzo de 2020 hasta enero de 2021.

Después de los comicios que dieron como ganador a Biden, Trump sostuvo que le habían robado las elecciones. Aquellos incluidos en el indulto enfrentaron cargos o acusaciones vinculadas a distintos intentos de subvertir los resultados electorales de 2020.

De acuerdo a NPR, estos indultos tienen un carácter en gran medida “simbólico”, dado que los presidentes no pueden “perdonar” a personas acusadas de delitos estatales, y ninguno de los mencionados fue imputado por delitos federales.

“Decenas de personas incluidas en la lista fueron acusadas en varios estados clave que fueron el centro de acusaciones infundadas de fraude electoral, entre ellos Georgia, Nevada, Arizona y Wisconsin”, indicó el informe.

