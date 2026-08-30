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Al menos ocho personas murieron este domingo tras el naufragio de un ferry frente a la costa de Kyrenia, en el norte de Chipre, mientras que unas 22 permanecen desaparecidas, según informaron las autoridades locales. La embarcación transportaba a casi 270 pasajeros y tripulantes y se dirigía hacia la ciudad turca de Tasucu, en la provincia de Mersin.

El transbordador, un catamarán de propiedad privada, partió del puerto de Kyrenia a las 12:30, hora local, con destino al puerto turco ubicado sobre el Mediterráneo oriental. Poco después de iniciar la navegación, la embarcación comenzó a hacer agua por causas que todavía no fueron determinadas y terminó volcando frente a la costa.

El líder turcochipriota, Tufan Erhurman, informó inicialmente que 237 personas habían sido rescatadas con vida, mientras que siete habían fallecido y otras 23 permanecían desaparecidas.

“Estamos profundamente entristecidos por ello”, declaró Erhurman a CNN Turk durante una transmisión en directo, al confirmar el hallazgo de los cuerpos.

Posteriormente, el balance de víctimas ascendió a ocho muertos, mientras que la búsqueda de los desaparecidos continúa con la participación de los servicios de emergencia y embarcaciones que acudieron al lugar.

El Ministerio de Salud de la República Turca de Chipre del Norte aseguró que se estaban realizando todos los preparativos necesarios para garantizar una respuesta rápida de los equipos de rescate y de los servicios sanitarios.

El accidente ocurrió frente a Kyrenia, uno de los principales destinos turísticos del norte de Chipre. La zona es frecuentada tanto por residentes como por visitantes y cuenta con servicios marítimos que conectan diariamente el territorio con distintos puertos de Turquía.

Imágenes difundidas por la televisión turca mostraron al ferry completamente volcado, con personas utilizando chalecos salvavidas de color naranja sobre el casco de la embarcación. En el momento de las tareas de rescate se observaban condiciones de buena visibilidad y varias embarcaciones de la zona se acercaron para colaborar con la asistencia.

Las tormentas que afectaron a Chipre

El naufragio se produjo un día después de que fuertes tormentas azotaran Chipre. Durante el temporal del sábado, una persona murió luego de que su velero impactara contra las rocas en medio de un mar embravecido al sureste de la isla.

Consultado sobre si las condiciones meteorológicas habían provocado el vuelco del ferry, Erhurman hizo referencia a las tormentas registradas el día anterior. Sin embargo, señaló que las condiciones del tiempo eran consideradas adecuadas para la navegación al momento de la partida.

Por ahora, las autoridades no determinaron oficialmente qué provocó que el catamarán comenzara a hacer agua y posteriormente volcara. Las tareas de búsqueda y rescate continúan frente a la costa de Kyrenia.

Chipre, una isla dividida desde 1974

La República Turca de Chipre del Norte, reconocida únicamente por Turquía, controla aproximadamente el tercio septentrional de la isla, que permanece dividida desde 1974.

Turquía ocupó esa parte de Chipre tras un golpe de Estado respaldado por Grecia y ejecutado por grecochipriotas que buscaban la anexión de la isla a Grecia. Desde entonces, el norte de Chipre mantiene estrechos vínculos con Ankara, incluidas conexiones aéreas y marítimas.

El ferry accidentado formaba parte de los servicios de transporte marítimo que comunican diariamente el norte de Chipre con Turquía.

Las autoridades mantienen activo el operativo de búsqueda de las personas desaparecidas y trabajan para esclarecer las causas del naufragio.