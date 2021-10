Un meme de "El juego del calamar" se volvió viral y causó preocupación en varios países

Sin dudas, la serie surcoreana "El Juego del Calamar" (Squid Game) es la ficción del momento. Lanzada el pasado 17 de septiembre en la plataforma Netflix, está en la lista de las producciones más populares en muchos países del mundo, por su puesto, Argentina no es la excepción.

No obstante, en los últimos días, la serie fue producto de polémica en las redes sociales debido a una inesperada broma viral que se salió de las manos y causó indignación en los internautas latinoamericanos.

Todo comenzó por un meme del jugador 001, uno de los protagonistas, al que algunos usuarios confundieron con una persona desaparecida. A tal punto que terminó por generar una serie de publicaciones en las que se pedía ayuda para que el hombre sea reconocido a la brevedad.

En países como Colombia y México se reportaron publicaciones, destacando que el anciano fue hallado en diferentes lugares y que padecía de demencia, incluso algunos usuarios pidieron una cadena de oración por su mejoría.

"Si alguien lo conoce dice ser de Vega de Alatorre del Tacahuite se encuentra en la terminal de ADO en Puerto de Veracruz", decía uno de los anuncios de alerta.

Los propios seguidores de la serie tuvieron que salir a aclarar que se trataba de un actor y la imagen corresponde a un capítulo de la ficción.

El personaje se llama Oh Il-nam, interpretado por el actor surcoreano Oh Young Soo, aunque es más conocido por su número dentro del juegos (001). Es un anciano con una enfermedad terminal que decide participar de la violenta competencia que tiene como premio una recompensa millonaria.

Young Soo es un actor surcoreano de 76 años que trabajó en otras series de Netflix como Chocolate, en la que dio vida a Mr. Kim en 2019. Además, actuó en God of War (2012) y The Return of Iljimae (2009), entre otras producciones.