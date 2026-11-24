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Una intensa tormenta con características destructivas similares a las de un tornado dejó al menos cinco personas fallecidas y 265 heridas en el estado brasileño de Rio Grande do Sul. Según el último balance de la Defensa Civil, cerca de 20.000 personas permanecen fuera de sus hogares como consecuencia de los daños ocasionados por el fenómeno.

El temporal impactó principalmente en la ciudad de Tupanciretá, ubicada en la región central del estado, donde se registraron ráfagas de viento de hasta 114 kilómetros por hora. La fuerza del viento provocó destrozos en aproximadamente 8.000 viviendas y afectó a más de 40 pequeñas localidades agrícolas de la zona.

De acuerdo con el relevamiento oficial, las consecuencias del fenómeno alcanzaron a 25.123 personas en Rio Grande do Sul y provocaron daños en 39 municipios.

Las autoridades investigan las características del evento meteorológico y analizan la posible formación de un tipo de explosión atmosférica. Por el momento, no descartan que se haya tratado de un tornado.

Además de las viviendas, el temporal afectó a 29 establecimientos educativos, tres centros de salud, cuatro dependencias públicas y 19 comercios y establecimientos de servicios, según informó la Agencia Noticias Argentinas.

Daños importantes

La localidad de Tupanciretá, que tiene alrededor de 20.000 habitantes, concentró los daños más importantes. Allí, unas 8.000 viviendas resultaron afectadas por el paso de la tormenta, que dejó a miles de familias sin condiciones para permanecer en sus hogares.

Ante la magnitud de la emergencia, el Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva movilizó recursos y equipos federales para asistir a los damnificados y colaborar con la recuperación de las zonas afectadas.

El Gobierno nacional reconoció el estado de calamidad pública en Tupanciretá y aprobó un primer plan de asistencia humanitaria. La ayuda contempla alimentos, productos de higiene, colchones y equipamiento para dormitorios, además de vehículos y combustible para facilitar la distribución de los recursos.

El ministro de Integración y Desarrollo Regional, Waldez Góes, visitó las localidades afectadas y anunció un trabajo coordinado con las autoridades municipales y estatales para evaluar los daños y organizar las tareas de reconstrucción.

Por su parte, la Defensa Civil desplegó equipos técnicos para inspeccionar viviendas, hospitales, escuelas y otras infraestructuras. Las evaluaciones incluyen imágenes obtenidas mediante drones y relevamientos sobre el terreno.

También se movilizaron efectivos del Ejército y equipos de la Fuerza Nacional del Sistema Único de Salud para reforzar la atención sanitaria en las zonas afectadas.

Mientras continúan las tareas de asistencia y evaluación, las autoridades trabajan para determinar el alcance total de los daños y avanzar con la recuperación de las comunidades golpeadas por el fenómeno meteorológico.