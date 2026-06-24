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El partido entre Brasil y Escocia por la última fecha del Grupo C del Mundial 2026 tendrá este miércoles un ingrediente completamente inesperado fuera del terreno de juego. Una popular vidente brasileña aseguró que durante el encuentro se producirá una supuesta abducción extraterrestre en el estadio, una predicción que rápidamente se volvió viral y generó todo tipo de reacciones en las redes sociales.

La protagonista de esta llamativa historia es Vó Bahiana, nombre con el que se conoce a Anatercia da Silva Gonçalves, una espiritualista e influencer brasileña que acumula millones de seguidores y que ganó notoriedad por sus predicciones sobre distintos acontecimientos.

En los últimos días, la vidente reveló haber tenido sueños recurrentes relacionados con el partido que disputarán Brasil y Escocia en el Hard Rock Stadium de Miami. Según contó, en esas visiones una nave espacial aparecería sobre el estadio en pleno desarrollo del encuentro y comenzaría a llevarse tanto a futbolistas como a espectadores.

“Soñé con alienígenas invadiendo la cancha en Miami y vi a los jugadores ser abducidos por la primera nave que llegó”, aseguró en uno de los videos que se viralizaron en las redes sociales. Además, explicó que la misma escena se repitió en más de una ocasión, motivo por el cual decidió compartir públicamente su advertencia.

“Tengo que decirles que estoy muy aterrada porque es la segunda vez que sueño con esto”, afirmó la influencer, quien interpretó la experiencia como una especie de mensaje espiritual relacionado con el encuentro mundialista.

De acuerdo con su relato, una primera nave descendería sobre el campo de juego y luego aparecería una segunda de mayor tamaño. Esta última, según la predicción, absorbería a cientos de personas presentes en el estadio.

La vidente incluso se animó a dar cifras y nombres. Según sostuvo, unas 700 personas podrían ser abducidas, entre ellas figuras destacadas de la selección brasileña como Neymar y Vinícius Júnior, además de jugadores escoceses como Andy Robertson, Scott McTominay y John McGinn.

Como si fuera poco, Vó Bahiana también describió a los supuestos extraterrestres que aparecerían en su visión. Según explicó, algunos tendrían el clásico aspecto grisáceo asociado a los alienígenas, mientras que otros presentarían características reptilianas.

Más allá de la falta de evidencias que respalden esta afirmación, la historia tuvo un enorme impacto en internet. Miles de usuarios reaccionaron con sorpresa, humor e incluso cierta preocupación, mientras que los memes inundaron las redes sociales en la previa de un partido que será determinante para la definición del Grupo C.

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