En Miami, el presidente de la Nación, Javier Milei, sumó otra foto con su par estadounidense, Donald Trump, esta vez en medio de un agitado clima en los mercados financieros internacionales por la escalada bélica en Medio Oriente. La cita fue por el ‘Shield of the Americas’ (Escudo de las Américas), junto a otros 11 líderes de la región. De allí, viajará a Nueva York por la Argentina Week que organiza el JP Morgan. Luego, a Chile para la asunción de José Antonio Kast.

El líder de La Libertad Avanza tiene bien claro, tal cual lo reconoció el último domingo en su discurso en el Congreso, que haber atado su suerte al apoyo de la Casa Blanca fue una decisión acertada. “Acudió en ayuda a nuestro país”, admitió ante la mirada atenta de Peter Lamelas, el embajador en la Argentina, invitado a la ceremonia.

A fin de reasegurar todas las veces que sea necesaria la relación con su socio estratégico, Milei hace el viaje número 15 a los Estados Unidos. Trump también recordó este sábado su auxilio financiero antes de las urnas de medio término que hizo a su “amigo”, al cual apoyó y “subió como cohete” en la elección.

La cumbre dejó expuestos, en tanto, algunos detalles agridulces sobre el vínculo. El primero es que así como Trump es el escudo que Milei necesitó en momentos de fragilidad financiera por el faltante de dólares en las reservas del Banco Central; paradógicamente podría necesitarlo pronto una vez más a raíz del ataque a Irán -en tándem con Israel- que aumentó tensión en Medio Oriente y que, según se evidenció en los últimos días, generó un clima de fuerte volatilidad en los mercados.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió sobre el potencial de daño en la economía mundial. Son escenarios en los que los países intentan protegerse del shock externo, en especial, los emergentes, con bajas reservas de dólares y en proceso de mayor apertura comercial, como es el caso de la Argentina.

El ministro de Economía, Luis Caputo respondió sobre el tembladeral geopolítico esta semana: “El mejor escudo es tener la macroeconomía ordenada. Eso es lo que estamos haciendo y cuando hay un evento como el que estamos viviendo, ‘estar del lado correcto’”, dijo en referencia a la relación con Trump.

Milei se reunió en Miami con el secretario del Tesoro de los Estados Unidos en Miami, Scott Bessent. Del encuentro participó el canciller Pablo Quirno, integrante de la comitiva que completan la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el secretario de Comunicación y Prensa, Javier Lanari.

Respecto a la situación en Medio Oriente, La Opinión Austral consultó con el analista financiero Christian Buteler, quien hizo foco en los tiempos: “Por la zona del conflicto, es previsible que aumente el petróleo. Una cosa es si esto dura unas semanas o si se sostiene en el tiempo o se incrementa la tensión. La clave está en la duración, porque a diferencia de otras crisis del petróleo el problema podría estar no solamente en la inflación mundial que genere sino también tiene peligro de recesión. Es decir, una estanflación: suba de precios con caída de la actividad. Está claro que eso no ayudaría la Argentina para nada, que está intentando normalizar su economía, volver a los mercados de crédito y ese escenario complicaría un programa que no está firme, que mejoró frente al 2023 pero que si fuera como el cuento de Los Tres Chanchitos, la economía es una casa de paja. No tenemos herramientas para afrontarlo, a diferencia de otros países de la región”.

“Si se extiende el conflicto, Estados Unidos va a tener su propio problema, no sé si podrá ayudar a la Argentina. Cuando lo hizo, internamente fue muy criticado Trump y ahora se le acercan las elecciones de medio término. Creo que aquella fue una ayuda de única vez y por eso el Banco Central está comprando dólares, para estar más fortalecido“, concluyó Buteler.

Trump: “No tengo tiempo de aprender su maldito idioma”

“No tengo tiempo de aprender su maldito idioma”, les dijo Trump en tono de broma a la docena de presidentes de América del Sur y del Caribe que hablan en español en el el lujoso Trump National Doral Miami. No fueron invitados a la cumbre por clara diferencia ideológica y política los presidentes de las dos economías más importantes de la región: Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil) y Claudia Sheinbaum Pardo (México).

Se trata de la oficialización de la creación de una “nueva coalición militar”, tal cual la presentó Trump. Así, el Escudo de las Américas expande el vínculo de lo político, financiero y comercial con el gobierno argentino. Es un bloque de cooperación contra bandas criminales, cárteles narcoterroristas y la migración irregular.

Además de Milei, dieron el presente: Rodrigo Paz (Bolivia), José Antonio Kast (Chile, presidente electo), Rodrigo Chaves (Costa Rica), Luis Abinader (República Dominicana), Daniel Noboa (Ecuador), Nayib Bukele (El Salvador), Mohamed Irfaan (Guyana), Nasry Asfura (Honduras), José Mulino (Panamá), Santiago Peña (Paraguay) y Kamla Persad-Bissessar (Trinidad y Tobago).

La liga quedó conformada y encabezada por Trump. Segundo matiz en Miami del alineamiento estrecho con el poderoso estadounidense. La Casa Rosada tenía intenciones, tal cual lo revelaron altas fuentes a este medio a lo largo del 2025, de que Milei fuera el convocante y armador del bloque integrado por jefes de estado afines a las “ideas de la libertad”, con base en las ideas de la nueva derecha global. Finalmente, Trump se puso al frente.

Después de la cumbre, los integrantes mantuvieron un almuerzo de trabajo ofrecido por Trump y participaron de la entrega del Premio de la Hispanic Prosperity Gala. Esta noche a las 21.30 (hora argentina) será la partida a la ciudad de Nueva York.

Después de Miami, Milei viaja a Nueva York por el evento en Wall Street

Milei viaja en el ARG01 a Nueva York donde lo espera una agenda cargadísima por el evento en Wall Street que organiza JP Morgan, entre otros. Asistirán CEOs, empresarios y ejecutivos de bancos y fondos de inversión financiera.

Allí la comitiva se ampliará. Viajan los ministros Caputo; de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, de Salud, Mario Lugones -todos con paneles a cargo-; también el presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili; y el viceministro de Economía, José Luis Daza.

El martes será el día más importante, desde las 9.50 Milei tendrá una breve reunión con el CEO de JP Morgan, Jaime Dimon, y luego dará un discurso con el que inaugurará formalmente la Argentina Week 2026 en Nueva York.

Debido al potencial atractivo en áreas en crecimiento como la energía y la minería darán el presente invitados por Milei 10 gobernadores: Claudio Vidal (Santa Cruz), Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Alfredo Cornejo (Mendoza), Ignacio Torres (Chubut) y Juan Pablo Valdés (Corrientes).

Al concluir la tarea en Nueva York, Milei viajará a Chile, para asistir el miércoles 11 a la asunción presidencial del chileno Kast.

