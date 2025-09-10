Video. Mataron de un disparo a Charlie Kirk, activista conservador y aliado de Donald Trump, durante un acto en Estados Unidos El activista conservador Charlie Kirk, fundador de Turning Point USA y aliado cercano de Donald Trump, murió tras recibir un disparo durante un evento en la Utah Valley University. El ataque, ocurrido frente a unas dos mil personas, desató conmoción política y es investigado por el FBI.

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Charlie Kirk, fundador de Turning Point USA e influyente activista conservador de Estados Unidos, murió este miércoles luego de recibir un disparo durante un acto público en la Utah Valley University. El hecho, ocurrido frente a unas dos mil personas, provocó conmoción política en todo el país y es investigado por el FBI.

El tiroteo se produjo durante la primera presentación de Kirk en su gira “The American Comeback Tour”, cuando participaba en una ronda de preguntas y respuestas. Según el excongresista Jason Chaffetz, testigo del hecho, el activista se desplomó en su silla tras escucharse un disparo en medio del auditorio.



Videos difundidos en redes muestran el caos posterior, con asistentes corriendo para ponerse a salvo.

Las autoridades universitarias confirmaron el tiroteo y pidieron a la población permanecer en sus hogares. Aunque una persona fue inicialmente detenida, el portavoz del campus, Scott Trotter, precisó al New York Times que no se trataba del autor del disparo. El FBI y la ATF continúan la investigación para dar con el responsable.

Reacciones políticas en Estados Unidos

El ataque contra Charlie Kirk generó una fuerte reacción en el ámbito político.

El presidente Donald Trump confirmó el fallecimiento del activista en Truth Social:

“El gran, e incluso legendario, Charlie Kirk ha muerto. Nadie comprendía ni compartía el corazón de la juventud estadounidense mejor que Charlie. Melania y yo enviamos nuestras condolencias a su hermosa esposa Erika y a su familia. ¡Charlie, te queremos!”.

El vicepresidente JD Vance y el senador Mike Lee expresaron sus condolencias y llamaron a la oración por la familia de Kirk.

Desde el sector demócrata, la ex vicepresidenta Kamala Harris condenó el ataque:

“La violencia política no tiene cabida en Estados Unidos. Condeno este acto, y todos debemos trabajar juntos para que esto no desemboque en más violencia”.

El director del FBI, Kash Patel, afirmó en X que la agencia “monitorea de cerca el trágico tiroteo” y reiteró el compromiso de esclarecer los hechos.

¿Quién era Charlie Kirk?

Nacido en octubre de 1993 en Illinois, Charlie Kirk fue padre de dos hijos y una de las figuras más influyentes del movimiento conservador juvenil en EE.UU. En 2012 fundó Turning Point USA, organización estudiantil que se convirtió en referente del universo MAGA y en un motor del apoyo joven hacia Donald Trump.

Además de su papel como CEO de Turning Point Action, conducía el podcast “The Charlie Kirk Show”, era colaborador habitual de Fox News y autor de tres libros, entre ellos The MAGA Doctrine.

Su presencia en universidades y foros políticos lo consolidó como una de las voces más relevantes de la derecha estadounidense en la última década.

Investigación en curso

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad del atacante. La comunidad política y académica sigue a la espera de novedades mientras familiares, seguidores y aliados de Kirk lamentan la pérdida de una figura clave del conservadurismo moderno.