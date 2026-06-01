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La empresa tecnológica Meta anunció la implementación de planes de suscripción para WhatsApp, Instagram y Facebook, que permitirán a los usuarios acceder a funciones adicionales mediante un pago mensual. La medida forma parte de una nueva estrategia comercial de la compañía para diversificar sus ingresos más allá de la publicidad digital.

El anuncio fue realizado por la jefa de producto de Meta, Naomi Gleit, a través de un video publicado en Instagram, donde detalló que las nuevas versiones llevarán el nombre de WhatsApp Plus, Instagram Plus y Facebook Plus.

Según explicó la ejecutiva, estas suscripciones ofrecerán “funciones potenciadas” orientadas a ampliar las herramientas disponibles para usuarios, creadores de contenido y empresas dentro del ecosistema de aplicaciones de la compañía.

Qué cambia en WhatsApp, Instagram y Facebook con los nuevos planes pagos

Meta precisó que las versiones tradicionales de WhatsApp, Instagram y Facebook continuarán funcionando de manera gratuita. Los cambios alcanzarán únicamente a quienes opten por abonar una suscripción mensual para acceder a funciones extra.

Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta Platforms.

En el caso de WhatsApp Plus, el costo será de 2,99 dólares mensuales, mientras que Instagram Plus y Facebook Plus tendrán un valor de 3,99 dólares al mes.

Entre las herramientas anunciadas para WhatsApp Plus se encuentran:

Nuevos temas y colores para personalizar la interfaz

Iconos alternativos para la aplicación

Mayor cantidad de chats fijados

Stickers exclusivos

Opciones ampliadas de personalización para listas de conversaciones

Para Instagram Plus y Facebook Plus, Meta adelantó que las funciones serán similares e incluirán:

Extensión de la duración de las historias más allá de las 24 horas

Posibilidad de ver quién visualiza más de una vez una story

Publicaciones visibles en el perfil sin aparecer en el feed de seguidores

Los servicios básicos seguirán siendo gratuitos

Meta aclaró que la incorporación de suscripciones no modificará las funciones esenciales de sus plataformas.

Los mensajes y llamadas de WhatsApp seguirán disponibles sin costo, al igual que las herramientas estándar de publicación, interacción y visualización en Instagram y Facebook.

La empresa indicó que el despliegue de estas suscripciones ya comenzó en distintos países, aunque no confirmó fechas específicas para todos los mercados.

Meta también lanzará planes pagos para inteligencia artificial

Además de las suscripciones para redes sociales y mensajería, la compañía informó que comenzó a probar nuevos servicios vinculados a Meta AI, su plataforma de inteligencia artificial.

Este paquete llevará el nombre de Meta One e incluirá dos niveles:

Meta One Plus , por 7,99 dólares mensuales

, por Meta One Premium, por 19,99 dólares mensuales

Estos planes estarán orientados a usuarios que requieran mayor capacidad de procesamiento, solicitudes más complejas y herramientas avanzadas para creación de contenido, automatización y gestión digital.

Dónde comenzarán las pruebas de los nuevos planes de Meta

Meta informó que las pruebas iniciales de las suscripciones de inteligencia artificial comenzarán en:

Singapur

Guatemala

Bolivia

En paralelo, los planes destinados a creadores y empresas para redes sociales comenzarán a probarse en:

Arabia Saudita

Marruecos

Tailandia

Bangladés

Hasta el momento, la empresa no confirmó cuándo estarán disponibles estas funciones de pago en Argentina ni en otros países de América Latina.

Una nueva estrategia de ingresos para Meta

La incorporación de estos planes pagos representa un nuevo paso de Meta para expandir sus fuentes de ingresos.

Actualmente, gran parte de la facturación de la empresa proviene de la publicidad digital, y el lanzamiento de suscripciones busca sumar nuevas alternativas comerciales a través de funciones premium en WhatsApp, Instagram, Facebook y sus productos de inteligencia artificial.