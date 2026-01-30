YouTube eliminó canales de IA con contenido repetitivo y de baja calidad La plataforma dio de baja al menos 18 canales que acumulaban millones de suscriptores y visualizaciones, en el marco de una estrategia para limitar producciones generadas con inteligencia artificial. Un informe reveló que este tipo de contenidos ocupa hasta un tercio del feed y posiciona a España como el país con más seguidores de estos formatos.

Varios canales especializados en videos generados con inteligencia artificial desaparecieron de YouTube luego de que la plataforma anunciara una reducción en la difusión de contenidos repetitivos y de baja calidad. La decisión alcanzó al menos a 18 espacios que reunían millones de suscriptores.

Entre los perfiles eliminados sobresale CuentosFacinantes, que sumaba más de 5,9 millones de seguidores y alrededor de 1.200 millones de visualizaciones en producciones vinculadas al universo de Dragon Ball.

También dejó de estar disponible Imperio de Jesús, dedicado a contenidos religiosos, con una comunidad superior a los 5,8 millones de suscriptores. Otros casos, como Héroes de Fantasía, continúan activos aunque sin material publicado. Ese canal conserva 2,48 millones de seguidores, pero no muestra videos visibles dentro de la plataforma.

La baja de estos canales ocurrió una semana después de que YouTube comunicara sus objetivos para 2026, entre los que figura la limitación de contenidos generados con IA considerados repetitivos o de escaso valor. La empresa señaló que trabaja en sistemas similares a los utilizados para combatir el spam y el clickbait.

Un informe de Kapwing, difundido en noviembre, indicó que entre el 21% y el 33% de los clips que aparecen en el feed de YouTube corresponden a producciones creadas con inteligencia artificial y catalogadas como de baja calidad o “brainrots”. El relevamiento se basó en la creación de un perfil nuevo y el análisis de los primeros 500 videos sugeridos por la plataforma.

El estudio ubicó a España como el país con mayor cantidad de suscriptores de este tipo de canales, con más de 20,2 millones de usuarios. En concreto, ocho de los cien espacios más populares del país se especializan en estos contenidos.

Detrás aparecen Egipto, con 17,9 millones de suscriptores, y Estados Unidos, con 14,4 millones. Aun así, España se posiciona quinta a nivel global en cantidad de visualizaciones, con 2.520 millones, por debajo de Egipto, Estados Unidos y Corea del Sur, que encabeza el ranking con 8.450 millones de reproducciones.

