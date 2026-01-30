Este 29 de enero, Susana Giménez celebró sus 82 años y, las redes, se llenaron de mensajes de amor y admiración de amigos históricos, colegas y figuras del espectáculo; sin embargo, uno de los saludos que más llamó la atención fue el de Mario Pergolini, quien reapareció con un mensaje tan inesperado como cargado de historia.

La relación entre Pergolini y Giménez está atravesada por una recordada enemistad mediática que se remonta a los años 90, cuando el conductor lanzó comentarios irónicos contra la diva durante el programa que lideraba, “CQC” (Caiga Quien Caiga), los cuales nunca terminó de perdonar; a pesar de pedidos de disculpas anteriores, el conflicto quedó como una de las grandes grietas de la televisión argentina.

En este marco, Mario compartió un video en sus historias de Instagram, acompañado por imágenes generadas con inteligencia artificial en las que, ambos, aparecen juntos en escenas ficticias y cómplices, donde abrió su corazón con humor, nostalgia y autocrítica.

“Hoy es 29 de enero y cumple años Susana; sí, esa Susana y, en el pasado, por lo que dije, por hacerme gracioso tontamente y, a pesar de haber pedido perdón muchas veces, sé que no alcanza”, comenzó diciendo.

Luego, imaginó una historia alternativa en la que, ambos, hubieran tenido una buena relación. “De haberte tratado bien, de haber apostado por esta relación de amistad, hoy, tendríamos fotos como esta o como esta o, tal vez, en la playa… Vos con tacos; no sé por qué salió con tacos”, bromeó, fiel a su estilo.

Finalmente, llegó el mensaje más directo y emotivo: “Pero no pasó y sé que fue por mi culpa; lo siento, Susana, te vuelvo a pedir perdón. ¡Qué tengas un lindo cumpleaños! Yo, este año, voy a apostar para que nos veamos”.

