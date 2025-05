CityBus opera con normalidad en Río Gallegos pese al paro de la UTA La Unión Tranviarios Automotor (UTA) inició una medida de fuerza en el AMBA por la falta de acuerdo en las negociaciones paritarias. Sin embargo, esta situación no se replica en el interior del país. En Radio LU12 AM680, Héctor Acuña, responsable de la empresa CityBus en Río Gallegos explico que “la discusión paritaria en esta región aún está en marcha, por lo tanto no hay justificación legal ni gremial para realizar un paro”. En cuanto al servicio local, Acuña confirmó que todas las unidades están circulando con normalidad y que no se han registrado inconvenientes ni en el área operativa ni administrativa. Cada día se trasladan entre 10.000 y 12.000 pasajeros en la ciudad, por lo que la continuidad del servicio resulta fundamental.

Por La Opinión Austral | 06 de mayo 2025 · 13:05 hs.