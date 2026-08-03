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San Cayetano llega a La Opinión Austral
Con el lema “Con San Cayetano, manos que sirven”, la imagen del patrono del pan y el trabajo visitará desde este lunes el edificio del Grupo La Opinión Austral. Además, con esta edición, llevate un póster especial y la tradicional oración.
ORACIÓN PARA SAN CAYETANO
Dios de todo consuelo, Padre misericordioso, que ves en lo secreto y conoces nuestras necesidades. Que alimentas a los pájaros del cielo y vistes a los lirios del campo. Te pedimos, por la intercesión de San Cayetano, que nos des fuerzas para arrepentimos de nuestros pecados. De modo que, viviendo en amistad con Dios y con todos nuestros hermanos, no nos falte el pan y el trabajo de cada dia. Te lo pedimos por Cristo Nuestro Señor.
Amén
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