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Con el lema “Con San Cayetano, manos que sirven”, el miércoles comenzaron las actividades por las Fiestas Patronales de San Cayetano en el santuario de Río Gallegos.

Este lunes 3 de agosto, la intención será por los enfermos y afligidos, el martes 4 por las consagradas y vocaciones sacerdotales, el miércoles 5, por los migrantes y los sin techo y cerrando la novena, por las Fuerzas Armadas y de Seguridad.

Cada uno de los días de la novena, se realiza el rezo del rosario desde las 18:00 y se celebra la misa desde las 19:00 en el santuario ubicado en Jofré de Loaiza 921 en la capital santacruceña.

Procesión en las Fiestas Patronales de 2024.

Respecto a la participación durante los primeros días de novena, el sacerdote Luis Hetze manifestó a La Opinión Austral: “Ha venido bastante gente, hubo alrededor de 40 personas en las misas durante estos días de novena y va en aumento, a medida que nos acercamos a la fiesta”.

La jornada del 7 de agosto, iniciará a las 00:00 con la primera misa que será celebrada por el presbítero Luis Hetze. “Va a estar toda la noche abierto para recibir a los peregrinos”, señaló el sacerdote.

La imagen de San Cayetano, en La Opinión Austral

También habrá misa a las 07:00, a las 10:00, a las 12:00 y a las 15:00. Desde las 16:00, se desarrollará la procesión por el barrio que tendrá al santuario como punto de partida y regreso.

A las 18:00, el presbítero Daniel Ledesma oficiará la misa y por último, a las 20:00, el obispo de la Diócesis de Río Gallegos, monseñor Ignacio Medina presidirá la eucaristía.

“Cuando hay más necesidades, Dios inspira más generosidad también en todas las personas”. LUIS HETZE, SACERDOTE

En 2025, los fieles colmaron el santuario en la misa central. “Hay una situación social un poco más compleja, entonces por ahí uno se acuerda más de Dios, puede ser que hayan más personas este año. Uno pide a Dios que puedan haber más gracias, también depende de las personas que deseen venir, Dios pide dar su gracia a través del santo, pero si uno no viene, se priva de esa gracia”, manifestó el sacerdote.

Pedidos y agradecimientos

En el marco de las fiestas patronales, este lunes desde las 10:00, la imagen del patrono del pan y el trabajo visitará el edificio del Grupo La Opinión Austral, ubicado en Zapiola 25 en la capital santacruceña, donde permanecerá hasta la mañana del miércoles 5 de agosto.

Durante estos tres días, los vecinos podrán acercarse de 08:00 a 12:30 y de 14:30 a 17:30 para dejar sus mensajes, pedidos de trabajo, agradecimientos o intenciones dirigidas al santo, en una propuesta que busca acompañar la fe de la comunidad.

El sacerdote Luis Hetze Foto: José Silva/La Opinión Austral

Finalizando, el sacerdote recordó que el lema “Con San Cayetano, manos que sirven” hace hace alusión al patrono y también al servicio a los más necesitados. “Este año, la colecta de Cáritas fue bastante más importante que el año pasado, cuando hay más necesidades, Dios inspira más generosidad también en todas las personas, aunque no necesariamente en los que más tienen”.

“Hay que animarse a acercarse, a pedir una gracia, agradecer la vida, el sustento que uno tiene y saber que San Cayetano es el patrono de las providencias, por eso le pedimos por el pan y el trabajo, la providencia es que Dios nos provee todo lo que necesitamos para llegar algún día al cielo”, cerró.