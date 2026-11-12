Tapa especial de La Opinión Austral: “Ahora tienen dos Papas” Tras cuatro días de visita en el país, el papa León XIV se despidió de la Argentina con una misa en Luján y un acto de despedida en Ezeiza, antes de partir rumbo a Perú.

Por La Opinión Austral | 12 de noviembre 2026 · 0:55 hs. Agregar La Opinión Austral en No te pierdas ninguna noticia de La Opinión Austral