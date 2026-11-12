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“Hasta siempre, mi querida Argentina”: León XIV se despidió del país ante un Javier Milei emocionado
Tras cuatro días en la Argentina, el papa León XIV se despidió con una misa en Luján y una ceremonia en Ezeiza, donde Javier Milei lo saludó visiblemente emocionado. A las 14 partió rumbo a Perú, el país donde vivió más de dos décadas y que recorrerá hasta el lunes 16, con visitas a Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa.
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