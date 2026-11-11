Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El papa León XIV concluyó su histórica visita de cuatro días a la Argentina con una ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. El presidente Javier Milei, acompañado por Karina Milei y el canciller Pablo Quirno, participó del acto y saludó visiblemente emocionado al Pontífice, que partió rumbo a Lima, Perú, para continuar su gira sudamericana.

El último adiós tuvo lugar este miércoles en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, donde un coro de niños recibió al Santo Padre con la canción Alma Misionera. Al llegar, León XIV se acercó a saludar a los presentes y compartió unos últimos momentos con quienes se acercaron para despedirlo.

Uno de los momentos más emotivos se produjo cuando Milei se acercó a despedir al Papa, antes de que subiera las escaleras del avión. El mandatario lo saludó visiblemente emocionado.

Javier Milei saluda visiblemente emocionado al papa León XIV durante la ceremonia de despedida en Ezeiza.

Luego, una vez en lo alto de la escalerilla, León XIV se dio vuelta para saludar a los presentes y se llevó una mano al corazón, en un gesto de agradecimiento y afecto hacia los argentinos.

Finalmente, a las 14, León XIV abordó la aeronave que lo trasladó hacia Lima, donde continuará su recorrido por Sudamérica.

El mensaje de despedida del Papa en Luján

La ceremonia en Ezeiza fue el cierre de una jornada que había comenzado con dos actividades centrales en la agenda del Pontífice: una visita al Complejo Penitenciario Federal de Devoto y una misa en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

Durante la celebración religiosa, el Papa pronunció unas palabras cargadas de emoción para despedirse de los fieles argentinos. “¡Hasta siempre, mi querida Argentina!”, expresó ante los aplausos de la multitud.

El Sumo Pontífice pareció con una casulla celeste y blanca, colores que remiten a la imagen de la Virgen de Luján

Una multitud estimada en dos millones de personas acompañó al papa León XIV durante la misa en la Basílica de Luján.

En su mensaje, agradeció el recibimiento que tuvo durante los cuatro días de visita, recordó a Francisco y evocó la historia de la Virgen de Luján. También manifestó que, aunque su misión debía continuar en otros destinos, se llevaba a los argentinos en su corazón.

El Santo Padre extendió su reconocimiento a las autoridades civiles y religiosas, a los organizadores, colaboradores y voluntarios que trabajaron para hacer posible su visita. También agradeció a las familias, comunidades y fieles que participaron de los encuentros o siguieron su recorrido a través de los medios de comunicación.

“Me sentí como en casa”, aseguró el Papa León

“¡Gracias, Argentina, por recibirme con los brazos abiertos!”, manifestó al finalizar su despedida.

El agradecimiento de Karina Milei

Tras la partida del Pontífice, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, publicó un mensaje en sus redes sociales para destacar la importancia de la visita pastoral y agradecerle por su paso por el país.

“¡Gracias, Papa León, por visitarnos, por recorrer nuestros pueblos y ciudades y por tus palabras de afecto hacia nuestra Patria! Estos días quedarán grabados para siempre en el corazón de los más de 46 millones de argentinos”, escribió.

Además, sostuvo que los argentinos estuvieron a la altura de una visita histórica y resaltó las muestras de amor, esperanza y fe que acompañaron las distintas actividades.

Por último, agradeció a los equipos de la Iglesia, del Gobierno nacional y de las distintas jurisdicciones que trabajaron durante meses en la organización del acontecimiento. “¡Gracias, Santo Padre! ¡Argentina lo espera siempre!”, concluyó.

La despedida puso fin a cuatro jornadas de intensa actividad pastoral, que incluyeron encuentros multitudinarios, celebraciones religiosas y visitas institucionales.

Perú, un regreso a sus raíces pastorales

El vuelo desde Buenos Aires hasta Lima demanda aproximadamente cinco horas y media. León XIV viaja en un Airbus A330-200 de Aerolíneas Argentinas, la línea de bandera que estuvo a cargo de los traslados de la comitiva desde Montevideo y del viaje de ida y vuelta a Córdoba. El aterrizaje está previsto para las 17.30 (hora peruana) en la Base Aérea del Callao.

Allí continuará el recorrido en un Airbus A320neo de LATAM, que lleva en su fuselaje el escudo papal, el lema de la visita y la consigna “León XIV vuela a casa”. En esa aeronave recorrerá Chiclayo, Cusco y Pucallpa, tres destinos centrales de su agenda pastoral.

La llegada a Perú tiene un significado especial para el Pontífice. Si la Argentina fue el país de origen de Francisco, Perú es una tierra profundamente ligada a la historia personal y religiosa de León XIV. Robert Francis Prevost llegó en 1985 como joven misionero agustino a Chulucanas, en la región de Piura, donde los vecinos comenzaron a llamarlo “padre Roberto”.

El sacerdote Robert Prevost comparte un momento al aire libre con monaguillos de Chulucanas junto a una radiograbadora durante su misión pastoral en la década de 1980. (Tv Perú)

En 1988 se trasladó a Trujillo, donde durante una década dirigió la casa de formación de los aspirantes agustinos, se desempeñó como vicario judicial de la arquidiócesis y enseñó Derecho Canónico en el seminario mayor.

En noviembre de 2014, el entonces papa Francisco lo nombró administrador apostólico de Chiclayo. Un año después asumió como obispo de esa diócesis, responsabilidad que ejerció hasta 2023. Durante su permanencia en el país también obtuvo la nacionalidad peruana por naturalización.

En total, Prevost vivió alrededor de 21 años en Perú. Por eso, esta visita representa su primer regreso desde que fue elegido Papa, en mayo de 2025. El lema elegido para esta etapa de la gira es “Abramos el corazón” y la expectativa de los fieles está marcada por el vínculo que el Santo Padre construyó con las comunidades peruanas a lo largo de su trayectoria misionera.

El entonces sacerdote Robert Prevost posa junto a los monaguillos Víctor Palacios y Jorge Navarro durante una actividad pastoral en Chulucanas. (Tv Perú)

La agenda de León XIV en Perú

El tramo peruano será el más extenso de su primera gira por Sudamérica, iniciada el 6 de noviembre en Uruguay. La agenda incluye encuentros institucionales, celebraciones religiosas y visitas a distintas comunidades vinculadas con su pasado pastoral.

Miércoles 11: llegada a Lima. El avión papal aterrizará a las 17.30 en la Base Aérea del Callao. A las 18.15 tendrá lugar la ceremonia de bienvenida en el Palacio de Gobierno y, media hora después, se reunirá con la presidenta Keiko Fujimori. La jornada finalizará con un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional.

Jueves 12: Lima. A las 9.30 se reunirá con los obispos peruanos en la capilla del Palacio Arzobispal. Luego tendrá encuentros con el clero, religiosos, seminaristas y equipos sinodales en la Catedral. Por la tarde encabezará una actividad en la plaza de la Catedral y, a las 18, una vigilia de oración con jóvenes y universitarios en el Estadio Nacional.

Viernes 13: Chiclayo y Pimentel. Viajará a Chiclayo, la ciudad donde fue obispo, para celebrar una misa a las 10.30 en la explanada de las Pampas de Pimentel. También visitará la capilla San Óscar A. Romero y mantendrá encuentros con integrantes del clero, agentes pastorales y la comunidad universitaria.

Sábado 14: Chiclayo, Santa Cruz de Succhabamba y Zaña. El Papa presidirá el rito de coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Santa María de Chiclayo. Después viajará a Santa Cruz de Succhabamba, en la sierra de Cajamarca, donde celebrará una misa. Por la tarde participará de un encuentro de oración en el Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo, en Zaña.

Domingo 15: Cusco y Pucallpa. En Cusco se encontrará con fieles y representantes de la piedad popular en el Parque Arqueológico de Saqsaywaman y rezará el Ángelus en la plaza de la Catedral. Luego viajará a Pucallpa, en la Amazonía peruana, donde se reunirá con misioneros y representantes de los pueblos amazónicos y celebrará una misa en la Villa Deportiva Regional.

Lunes 16: despedida. La última jornada incluirá una visita a la casa de acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados y una misa central en la Base Aérea Las Palmas, en Surco, con una convocatoria estimada en más de un millón de personas. La ceremonia de despedida será a las 13.15 y, media hora después, León XIV partirá rumbo a Roma.