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Lionel Messi publicó un conmovedor mensaje tras a muerte de su papá
A días de la partida de Jorge Messi, el futbolista argentino compartió unas sentidas palabras a través de sus redes sociales. Murió a los 68 años en un sanatorio de la ciudad de Rosario tras batallar contra una larga enfermedad.
Messi volvió a jugar en medio del dolor. El capitán recordó a su padre con una conmovedora carta y puso en duda su continuidad en el fútbol.
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