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El Vaticano confirmó la agenda del Papa León XIV en Argentina: días, horarios y lugares
La Santa Sede difundió el programa completo que cumplirá el Pontífice durante su estadía en el país entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre. La agenda contempla reuniones con el presidente Javier Milei, autoridades civiles y diplomáticas, actividades pastorales, tres celebraciones de misa detalladas en el cronograma, una vigilia con jóvenes y una visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires.
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