Tapa especial de La Opinión Austral: León XIV en Argentina – Bienvenidos todos. Vayan y anuncien Visita del Papa León XIV a la Argentina: el cronograma oficial incluye Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján, con misas, encuentros con jóvenes, trabajadores y personas privadas de la libertad.

Por La Opinión Austral | 22 de septiembre 2026 · 8:55 hs. Agregar La Opinión Austral en No te pierdas ninguna noticia de La Opinión Austral