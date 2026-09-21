No te pierdas ninguna noticia de La Opinión Austral

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Santa Sede difundió el programa completo que cumplirá el Pontífice durante su estadía en el país entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre. La agenda contempla reuniones con el presidente Javier Milei, autoridades civiles y diplomáticas, actividades pastorales, tres celebraciones de misa detalladas en el cronograma, una vigilia con jóvenes y una visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires.

El Vaticano confirmó este lunes el itinerario oficial del papa León XIV para su visita a la Argentina, que se desarrollará durante cuatro jornadas como parte de su viaje apostólico por Uruguay, Argentina y Perú.

El Pontífice llegará al país el domingo 8 de noviembre procedente de Montevideo y permanecerá hasta el miércoles 11, cuando partirá desde Ezeiza rumbo a Lima.

La agenda oficial incluye actividades en Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján, con una combinación de celebraciones religiosas, encuentros pastorales, reuniones institucionales y actividades con distintos sectores de la sociedad.

Papa León XIV junto al monseñor Jorge García Cuerva.

Uno de los momentos centrales será la misa en el Monumento de los Españoles, el lunes 9, mientras que el martes 10 el Papa viajará a Córdoba para otra celebración multitudinaria. El cierre de la visita será el miércoles 11 en Luján, donde celebrará una misa frente a la Basílica Nacional.

Domingo 8 de noviembre: llegada a Buenos Aires y encuentro con Javier Milei

La visita de León XIV comenzará el domingo 8 de noviembre. Después de concluir su actividad en Uruguay, el Papa viajará hacia la Argentina.

El arribo al Aeroparque Jorge Newbery está previsto para las 16:30, donde tendrá lugar la ceremonia oficial de acogida.

A las 17:00, el Pontífice se trasladará hasta la Plaza San Martín para visitar el Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia.

Veinte minutos después, a las 17:20, participará de la ceremonia oficial de bienvenida en la Casa Rosada.

A las 17:50 está previsto el encuentro privado con el presidente de la Nación, Javier Milei.

La primera jornada continuará a las 18:30 en el Palacio Libertad – Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento, donde León XIV dirigirá un discurso ante autoridades nacionales, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático.

De esta manera, el primer día de la agenda papal tendrá un marcado perfil institucional, con la recepción oficial, el homenaje a San Martín y el encuentro con las autoridades argentinas.

La primera jornada, minuto a minuto

16:30: llegada al Aeroparque Jorge Newbery.

llegada al Aeroparque Jorge Newbery. 17:00: visita al Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia.

visita al Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia. 17:20: ceremonia oficial de bienvenida en la Casa Rosada.

ceremonia oficial de bienvenida en la Casa Rosada. 17:50: encuentro privado con el presidente Javier Milei.

encuentro privado con el presidente Javier Milei. 18:30: discurso ante autoridades, sociedad civil y cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

Lunes 9: Claypole, misa en Buenos Aires y encuentro con trabajadores

El lunes 9 de noviembre tendrá un perfil principalmente pastoral y social.

A las 9:15, León XIV visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, donde mantendrá un encuentro con el personal y las personas asistidas por esa institución.

La actividad continuará a las 11:30, cuando presidirá una Santa Misa en el Monumento de los Españoles, en la ciudad de Buenos Aires.

El lugar será uno de los principales puntos de concentración de fieles durante la visita papal.

Por la tarde, el Pontífice se trasladará a la Universidad Católica Argentina (UCA). A las 16:10 encabezará allí un encuentro con representantes del mundo del trabajo.

La actividad estará dirigida a empresarios, dirigentes sindicales, trabajadores y referentes sociales.

A las 17:30, León XIV participará de un encuentro con líderes de comunidades cristianas y de distintas tradiciones religiosas en el Palacio San Martín.

La jornada continuará a las 18:45 con la celebración de las Vísperas en la Catedral Metropolitana, junto al Episcopado argentino y los equipos sinodales de todo el país.

Finalmente, a las 19:45, compartirá una cena con los obispos en la sede del Arzobispado de Buenos Aires.

El lunes 9, con todos los horarios

09:15: visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole.

visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole. 11:30: Santa Misa en el Monumento de los Españoles.

Santa Misa en el Monumento de los Españoles. 16:10: encuentro con el mundo del trabajo en la UCA.

encuentro con el mundo del trabajo en la UCA. 17:30: encuentro con líderes religiosos en el Palacio San Martín.

encuentro con líderes religiosos en el Palacio San Martín. 18:45: celebración de Vísperas en la Catedral Metropolitana.

celebración de Vísperas en la Catedral Metropolitana. 19:45: cena con los obispos en el Arzobispado de Buenos Aires.

Martes 10: León XIV viaja a Córdoba

El martes 10 de noviembre, el Papa saldrá de Buenos Aires rumbo a Córdoba.

El vuelo está programado para las 7:30, mientras que el arribo al Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella está previsto para las 9:00.

A las 10:00, León XIV presidirá una Santa Misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar.

La celebración será uno de los actos centrales de la visita al interior del país y convocará a fieles de Córdoba y de otras provincias.

Por la tarde, a las 15:15, el Papa mantendrá un encuentro pastoral en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales.

Luego emprenderá el regreso a Buenos Aires. El vuelo de Córdoba está previsto para las 16:55, con llegada al Aeroparque Jorge Newbery a las 18:10.

Pero la jornada todavía tendrá una actividad central en la capital argentina.

A las 20:15, León XIV encabezará una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles.

La convocatoria reunirá a jóvenes de distintos puntos del país y tendrá como ejes la oración, el testimonio y el envío misionero.

El cronograma del martes 10

07:30: partida desde Buenos Aires hacia Córdoba.

partida desde Buenos Aires hacia Córdoba. 09:00: llegada al Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella.

llegada al Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella. 10:00: Santa Misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar.

Santa Misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar. 15:15: encuentro pastoral en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

encuentro pastoral en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. 16:55: vuelo de regreso a Buenos Aires.

vuelo de regreso a Buenos Aires. 18:10: llegada al Aeroparque Jorge Newbery.

llegada al Aeroparque Jorge Newbery. 20:15: vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles.

Miércoles 11: visita a un complejo penitenciario y misa en Luján

La última jornada de León XIV en la Argentina será el miércoles 11 de noviembre.

A las 8:00, el Pontífice visitará el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, donde tendrá un encuentro con personas privadas de la libertad y dirigirá un saludo.

Luego se trasladará a Luján, uno de los puntos centrales de la agenda papal.

A las 10:00, celebrará una Santa Misa en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

La celebración constituirá el cierre pastoral de su visita a la Argentina y reunirá a fieles provenientes de distintas diócesis del país.

Después de la misa, León XIV regresará hacia el área metropolitana para dirigirse al Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza.

A las 13:30 se realizará allí la ceremonia oficial de despedida.

Media hora después, a las 14:00, el avión papal despegará con destino a Lima, Perú, donde continuará la gira apostólica por América del Sur.

El último día, con horarios

08:00: visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires.

visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires. 10:00: Santa Misa en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

Santa Misa en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján. 13:30: ceremonia oficial de despedida en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

ceremonia oficial de despedida en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. 14:00: partida hacia Lima, Perú.

Buenos Aires, Córdoba, Claypole y Luján: las cuatro ciudades del recorrido

El cronograma confirmado por el Vaticano establece cuatro puntos principales para la actividad del Papa durante su estadía en la Argentina.

Buenos Aires concentrará la mayor cantidad de actividades. Allí tendrá lugar la recepción oficial, el encuentro con Javier Milei, el discurso ante autoridades, la misa en el Monumento de los Españoles, la reunión con trabajadores, el encuentro interreligioso, las Vísperas y la vigilia con jóvenes.

Claypole será escenario de una actividad de carácter social y pastoral. El Pontífice visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione para encontrarse con sus trabajadores y con las personas asistidas.

Córdoba será la única escala fuera del área metropolitana durante su permanencia en el país. Allí celebrará una misa y mantendrá un encuentro con representantes de la comunidad pastoral.

Luján tendrá el cierre religioso de la visita, con una misa frente a la Basílica Nacional de Nuestra Señora de Luján.

La agenda combina actividades institucionales y pastorales

El itinerario difundido por la Santa Sede muestra una agenda que alternará reuniones con autoridades y actividades abiertas vinculadas con la vida pastoral de la Iglesia.

El primer día estará concentrado en la recepción institucional y el vínculo con las autoridades argentinas. El segundo incorporará actividades con personas asistidas, trabajadores, representantes religiosos y el Episcopado.

El martes estará marcado por el viaje a Córdoba y el encuentro con jóvenes durante la noche, mientras que el miércoles tendrá como principales actividades la visita al complejo penitenciario y la misa en Luján.

La agenda también incluye encuentros con distintos sectores sociales: trabajadores, jóvenes, personas privadas de la libertad, agentes pastorales y representantes de diferentes tradiciones religiosas.

Qué dijo Jorge García Cuerva sobre la visita de León XIV

La confirmación del itinerario se conoce después de que el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, hablara con LU12 AM680 de Río Gallegos sobre la llegada del Pontífice.

Arzobispo Jorge García Cuerva. Foto: José Silva/La Opinión Austral

El exobispo de Río Gallegos había destacado que, pese a que León XIV visitará Buenos Aires, Córdoba y Luján, el sentido pastoral del viaje alcanzará a todo el país.

“Y si bien visita tres ciudades puntualmente, Buenos Aires, Córdoba y Luján, la visita es al país, ¿no? La visita es pastoral, es a todo el país, lógicamente acotada por 3 días”, había señalado.

García Cuerva también había planteado que la presencia del Papa podía abrir una etapa posterior de reflexión.

“Porque entiendo que siempre el Evangelio nos ilumina, el Evangelio y el magisterio de la Iglesia ilumina cada una de las situaciones que viven los argentinos, que viven los ciudadanos, que viven los seres humanos, con lo cual tendremos mucho para trabajar en el post visita también”, expresó durante la entrevista.

Entre los temas que mencionó estuvieron los jóvenes que no estudian ni trabajan ni buscan empleo, las adicciones, la paz y la reconstrucción de los vínculos sociales.

“Y tenemos un Papa que trabaja y habla de la paz fuertemente y entre los argentinos sabemos que a veces lo que nos cuesta más son los vínculos y estamos muy enfrentados entre nosotros, con lo cual también ahí vamos a tener algo bueno para escuchar y para después también tratar de practicar”, afirmó.

Y agregó: “Y en la misma línea, cuando nos habla de la reconstrucción del tejido social, tenemos mucho para reconstruir entre nosotros”.

El mensaje sobre los jóvenes y las adicciones

En diálogo con LU12 AM680, García Cuerva también había vinculado la visita con la situación de los jóvenes argentinos.

“Los tres ni-ni es un informe social que salió en el último tiempo. Nosotros ya sabíamos que hablábamos de jóvenes que ni estudian ni trabajan, pero a esto también hay que saber de aquellos que ni buscan empleo, es decir, jóvenes que se han bajado los brazos”, sostuvo.

Y añadió: “Eh, sabemos que hay índices de suicidio importantes y, bueno, justamente lo que no puede faltar es esperanza para nuestros jóvenes, con lo cual creo que en ese sentido la palabra del Papa va a ser una palabra contundente y necesaria, necesaria”.

Consultado por el flagelo de la droga, respondió:

“Absolutamente, absolutamente. Sí, sí. Por eso creo que, insisto, que la palabra del Papa, que su presencia, con su mensaje iluminador le va a hacer muy bien también a las nuevas generaciones”.

La agenda confirmada por el Vaticano incorpora precisamente una vigilia con jóvenes, además de encuentros con sectores sociales y pastorales.

Una visita de cuatro días antes de continuar hacia Perú

Con la publicación del cronograma oficial, quedaron definidos los principales movimientos de León XIV durante su permanencia en la Argentina.

El Papa llegará a Buenos Aires el domingo 8 de noviembre a las 16:30, permanecerá en el país durante el lunes 9 y el martes 10, y concluirá su visita el miércoles 11 de noviembre con la misa en Luján.

La despedida será a las 13:30 en Ezeiza y la partida hacia Lima está prevista para las 14:00.

La visita argentina forma parte de un viaje apostólico más amplio que incluirá Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre.

Para la Iglesia argentina, el cronograma representa el marco oficial sobre el cual comenzará a desplegarse la organización de cada celebración y encuentro. Para los fieles, también permite conocer con precisión dónde y cuándo estarán los principales momentos públicos de la visita de León XIV al país.