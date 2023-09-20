EXPLORACIÓN EN PALERMO AIKE
COMIENZA EL SUEÑO DEL NO CONVENCIONAL EN CUENCA AUSTRAL
EN DÍAS SE INICIARÁ LA PERFORACIÓN DEL POZO MAYPA X1H, EL PRIMERO EN QUE LAS EMPRESAS CGC E YPF TRABAJARÁN EN CONJUNTO EN LA FORMACIÓN DEL SUR SANTACRUCEÑO. LAS RESERVAS POSIBLES SUPERAN LOS 6,6 BILLONES DE BARRILES DE CRUDO Y LOS 130 BILLONES DE PIES CÚBICOS DE GAS (TFC, EN INGLÉS).
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