EXPLORACIÓN EN PALERMO AIKE

COMIENZA EL SUEÑO DEL NO CONVENCIONAL EN CUENCA AUSTRAL

EN DÍAS SE INICIARÁ LA PERFORACIÓN DEL POZO MAYPA X1H, EL PRIMERO EN QUE LAS EMPRESAS CGC E YPF TRABAJARÁN EN CONJUNTO EN LA FORMACIÓN DEL SUR SANTACRUCEÑO. LAS RESERVAS POSIBLES SUPERAN LOS 6,6 BILLONES DE BARRILES DE CRUDO Y LOS 130 BILLONES DE PIES CÚBICOS DE GAS (TFC, EN INGLÉS).

 

PROYECCIÓN NACIONAL

MAPA DEL LITIO: ARGENTINA TRIPLICARÍA SU PRODUCCIÓN

 

ESTUDIO DE LOS RÍOS

LUCES Y SOMBRAS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

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