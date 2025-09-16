El elogio de Valeria Lynch a “Lucho” Gonzalez en La Voz Argentina: “Soy tu fan” El riogalleguense Luis “Lucho” Gonzalez volvió a brillar en La Voz Argentina: tras interpretar a Marc Anthony, sorprendió al cantar un clásico de Valeria Lynch frente a la propia artista, quien lo elogió con un contundente “Soy tu fan”.

Luis “Lucho” Gonzalez, el talentoso participante de Río Gallegos, volvió a deslumbrar en La Voz Argentina, en una instancia decisiva del reality. Su presentación de este martes dejó boquiabiertos tanto a los coaches como al público, consolidando su papel como uno de los grandes protagonistas del reality.

El santacruceño que forma parte del Team Soledad regresó al escenario con una interpretación impecable del tema “Y Ahora Quién” de Marc Anthony, demostrando su versatilidad y dominio escénico.

Esta etapa del programa comenzó el jueves con el team de Lali Espósito, continuó el viernes con Luck Ra, siguió el lunes con Miranda! y cerró esta noche con el grupo de Soledad Pastorutti, donde Lucho compite junto a otros seis talentos.

La Sole no ocultó su entusiasmo tras la actuación: “Yo estoy enloquecida con vos Lucho. Mira que pasaste por géneros en este programa. Tengo la sensación de que, a priori, no te convencía tanto cambiar de estilo, pero te queda tan bien. Cuando escuché esta posibilidad dije: ‘con esto la va a romper, como siempre’. Esta fue una de tus mejores presentaciones. Sos un genio, tenés que saberlo y creértela… nos dejás siempre boca abierta”.

El momento con Valeria Lynch

Tras la presentación, el conductor del reality, Nicolás Occhiato, sugirió que Lucho interpretara un tema de Valeria Lynch, quien en esta instancia fue co-coach del equipo de Soledad. El participante aprovechó la oportunidad y cantó un fragmento de “Me Das Cada Día Más” frente a la mismísima Lynch.

La icónica cantante no dudó en hacerle una señal de reverencia y expresar su admiración: “Soy tu fan, Lucho. Sos increíble. La dinámica que le diste al tema nos tuvo a todos esperando el desarrollo. Cuando llegaste a esa última nota, fue de una precisión que nos quedamos todos impresionados”.

“Me tiembla la mano”, respondió Lucho visiblemente emocionado ante semejante elogio.

Los comentarios del resto del jurado

Ale Sergi, de Miranda!, destacó la innovación del cantante: “Por primera vez hiciste un falsete… sorprendes siempre y tenés un timbre de voz muy particular. Sos el cantante que cualquier banda se moriría por tener”.

“Serías un gran frontman de cualquier banda de rock. Naciste con un talento irrefutable. Te quedó muy bien esta canción porque, además, siento que la hiciste tuya”, añadió Thiago PZK, co couch del Team Luck Ra

Expectativa por la decisión final

Tras esta impresionante actuación, la expectativa se centra ahora en el desempeño del resto de los participantes y en la decisión final del jurado para determinar si Lucho Gonzalez continuará avanzando en La Voz Argentina.

En esta instancia, cada coach cuenta con siete participantes: tres son salvados directamente por su entrenador, mientras que los demás dependen de la evaluación de los otros jurados. El concursante con menor puntaje queda automáticamente eliminado, aumentando la tensión de cada presentación.

Sin duda, su talento y carisma lo mantienen como uno de los favoritos del público y de los coaches.