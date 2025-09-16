La Voz Argentina: “Lucho” Gonzalez deslumbró con un tema de Marc Anthony y fue el primer salvado de Soledad Pastorutti El riogalleguense brilló con “Y Ahora Quién” de Marc Antony y emocionó al jurado. Soledad Pastorutti lo eligió como el primer salvado de su equipo y Valeria Lynch lo sorprendió con un elogio: “Soy tu fan”.

Luis “Lucho” Gonzalez, el talentoso cantante de Río Gallegos, volvió a deslumbrar en La Voz Argentina durante la etapa decisiva del “Segundo Round”. Su interpretación de “Y Ahora Quién” de Marc Anthony dejó boquiabiertos tanto a los coaches como al público, consolidándolo como uno de los grandes protagonistas del reality.

La gran noticia de la noche llegó tras las presentaciones: Lucho fue el primer participante salvado por Soledad Pastorutti en su equipo, asegurando así su continuidad en el programa y confirmando la confianza plena de su coach en su talento.

El santacruceño, miembro del Team Soledad, demostró una vez más su versatilidad y dominio escénico. La Sole, orgullosa de su pupilo, lo elogió con palabras contundentes: “Yo estoy enloquecida con vos, Lucho. Pasaste por géneros muy distintos en este programa y, aunque al principio no te convencía tanto cambiar de estilo, te queda tan bien. Esta fue una de tus mejores presentaciones. Sos un genio, tenés que saberlo y creértela… nos dejás siempre con la boca abierta”.

El momento especial con Valeria Lynch

Tras su presentación, el conductor Nicolás Occhiato le sugirió cantar un tema de Valeria Lynch, quien fue co-coach del equipo de Soledad en esta instancia. Lucho no dudó y entonó un fragmento de “Me Das Cada Día Más” frente a la propia intérprete.

La icónica cantante reaccionó con emoción y hasta hizo una reverencia: “Soy tu fan, Lucho. Sos increíble. La dinámica que le diste al tema nos tuvo a todos esperando el desarrollo. Y cuando llegaste a esa última nota, fue de una precisión que nos quedamos todos impresionados”.

Más elogios del jurado

Ale Sergi, de Miranda!, destacó: “Por primera vez hiciste un falsete… sorprendes siempre y tenés un timbre de voz muy particular. Sos el cantante que cualquier banda se moriría por tener”.

“Serías un gran frontman de cualquier banda de rock. Naciste con un talento irrefutable. Te quedó muy bien esta canción porque siento que la hiciste tuya”, coincidió Thiago PZK, cocouch del Team Luck Ra.

Con esta actuación y el reconocimiento de figuras de la talla de Soledad Pastorutti y Valeria Lynch, Lucho Gonzalez no solo sigue en carrera, sino que se consolida como uno de los grandes favoritos de La Voz Argentina 2025.