El Teatro Gran Cabral anunció una importante novedad para la comunidad cultural: durante el año 2026 su sala principal contará con un piano de cola Kawai nuevo, incorporado gracias a la generosa donación de su madrina Verena, oriunda de Suiza. Este aporte fortalece la propuesta artística del espacio y consolida su crecimiento dentro del circuito cultural regional.

Desde el teatro destacaron que la gestión del proyecto estuvo a cargo del equipo conformado por Daniela Salinas, Alejandro Sarmentero, Sandra Aguirre, Augusto Rojo y Andrés Fernández Cabral, quienes destacaron que el nuevo instrumento permitirá elevar la calidad sonora de las presentaciones musicales.

El piano de concierto brindará una experiencia auditiva superior al público y facilitará la llegada de grandes intérpretes a la ciudad, posicionándola dentro del circuito de conciertos de alto nivel.

Un teatro independiente que apuesta a la excelencia cultural

Ubicado en el barrio El Faro, sobre la calle Dra. Ángela Sureda 444, el Teatro Gran Cabral es el primer teatro independiente de la ciudad capital. Abrió sus puertas el 20 de marzo de 2025, luego de casi dos décadas de trabajo y planificación, con el objetivo de enriquecer la escena cultural local.

El espacio está dirigido por Andrés Fernández Cabral, con 48 años de trayectoria en el teatro y excombatiente del conflicto bélico de 1982, quien impulsó el proyecto como una apuesta al desarrollo artístico y comunitario.

El diseño arquitectónico del teatro rinde homenaje a la Patagonia y a Buenos Aires, fusionando elementos característicos de los galpones de esquila patagónicos con la estética de los antiguos depósitos de cereales porteños. Esta combinación le otorga al lugar una identidad única, integrando tradición y modernidad.

La sala principal tiene capacidad para 85 espectadores, mientras que el espacio de arte café está destinado a eventos más íntimos como presentaciones de libros, exposiciones y espectáculos de stand-up. Ambos sectores pueden unificarse mediante un telón divisorio, lo que permite ampliar la capacidad total a entre 120 y 130 personas.

La nueva incorporación del piano de cola Kawai representa un hito para el Teatro Gran Cabral y para la escena musical de la ciudad. Este instrumento de concierto posibilitará el desarrollo de recitales de alto nivel, masterclasses y propuestas sinfónicas, ampliando la oferta cultural y generando nuevas oportunidades para artistas locales y nacionales.