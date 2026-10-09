Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La música, los recuerdos y las canciones que marcaron a generaciones tendrán un lugar especial este fin de semana en LU12 AM680. La Decana de la Patagonia rendirá homenaje a Piero Antonio Franco De Benedictis, el reconocido cantautor que falleció este miércoles 7 de octubre a los 81 años, dejando una huella imborrable en la música popular argentina y latinoamericana.

El especial, con la conducción de Carlos Saldivia, propondrá un recorrido por la vida, la trayectoria artística y el legado de un músico que convirtió historias cotidianas, sentimientos y causas sociales en canciones que trascendieron épocas.

La cita será este sábado, de 18 a 19 horas, por LU12 AM680 y FM Láser 92.9. El programa tendrá una repetición el domingo, en el mismo horario. En Las Heras, también se podrá escuchar por FM Las Heras 92.1.

Piero, una vida entre canciones y compromiso social

Nacido el 19 de abril de 1945 en Galípoli, Italia, Piero llegó a la Argentina cuando tenía apenas tres años. Su infancia transcurrió entre Banfield y Allen, Río Negro, antes de instalarse en Buenos Aires para iniciar una carrera artística que comenzaría a tomar forma en la década de 1960.

A lo largo de más de seis décadas, construyó un repertorio que combinó canciones de amor, historias familiares, sensibilidad social y mensajes de paz. Su encuentro con el poeta José Tcherkaski fue clave para desarrollar una identidad musical propia, capaz de unir melodías populares con letras que reflejaban la realidad de su tiempo.

Entre sus interpretaciones más recordadas sobresale “Mi viejo”, la canción que se convirtió en un símbolo de los vínculos entre padres e hijos y que, desde su aparición en 1969, pasó de generación en generación.

También dejó su marca con temas como “Para el pueblo lo que es del pueblo”, “Llegando, llegaste”, “Pedro Nadie” y “Que se vayan ellos”, canciones que consolidaron su lugar como una de las voces emblemáticas de la canción social latinoamericana.

El exilio, el regreso y un legado que atraviesa generaciones

La trayectoria de Piero también estuvo atravesada por la historia política argentina. Tras el golpe de Estado de 1976, debió exiliarse en España y regresó al país con la recuperación democrática, reencontrándose con un público que había mantenido vivas sus canciones.

Su obra incluyó, además, una faceta dedicada al público infantil, con “La sinfonía inconclusa en la mar”, uno de sus trabajos más populares y recordados.

Con más de 25 discos, miles de presentaciones y una carrera que se extendió durante décadas, Piero logró trascender fronteras y conectar con públicos de distintas edades y culturas.

El artista falleció el miércoles 7 de octubre, en Buenos Aires, luego de permanecer internado en el Hospital Italiano por complicaciones derivadas de una neumonía.

Su partida deja una profunda marca en la cultura popular, pero también un repertorio que continúa presente en la memoria colectiva. Porque Piero fue mucho más que un cantante: fue la voz de canciones que acompañaron historias familiares, momentos sociales y distintas etapas de la vida argentina.

Este fin de semana, LU12 AM680 invita a revivir esa historia en un especial homenaje a Piero, con la conducción de Carlos Saldivia, el sábado de 18 a 19 horas y su repetición el domingo, por la Decana de la Patagonia, FM Láser 92.9 y FM Las Heras 92.1.