El último adiós a Piero De Benedictis estuvo marcado por un momento que conmovió a todos los presentes: sus hijos, Juan y Fiorella De Benedictis, lo despidieron cantando “Mi viejo”, uno de los temas más emblemáticos de su carrera; acompañados por Enrique Aiello, guitarrista y director de la banda del artista durante más de tres décadas, los hermanos interpretaron la canción frente a sus familiares y amigos durante el velorio realizado este jueves en la Ciudad de Buenos Aires.
El músico había muerto el miércoles 7 de octubre, a los 81 años, después de atravesar complicaciones de salud que requirieron internación.
La interpretación adquirió un significado especial por la historia detrás de la canción; aunque Piero no escribió la letra, solía cantarla pensando en su propio padre; esta vez, sus hijos la cantaron para despedirlo con una de sus obras más recordadas.
La escena se desarrolló ante el silencio y la emoción de los presentes, que acompañaron a Juan y Fiorella durante la interpretación; el momento quedó registrado en imágenes difundidas desde el velorio, donde, también, estuvieron otros integrantes de la familia del cantautor.
El cortejo fúnebre de Piero estaba previsto para este viernes 9 de octubre, a partir de las 11 hs, con destino al Cementerio de la Recoleta; el músico dejó un repertorio que atravesó generaciones, con clásicos como “Mi viejo”, “Para el pueblo lo que es del pueblo”, “Llegando llegaste” y “Soy pan, soy paz, soy más”, canciones que mantienen vivo su legado artístico.
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