Los reconocidos actores Catherine Zeta-Jones y Michael Douglas llegaron hasta Punta Arenas en el marco de sus vacaciones familiares. Las estrellas de Hollywood eligieron la Antártida como destino y arribaron a la zona austral junto a sus hijos.

En conversación con 24 Horas, expresaron su entusiasmo por visitar el extremo sur del país. Luego de recorrer durante la jornada la capital regional de Magallanes, viajarán al continente blanco para abordar un exclusivo crucero. “Estamos muy felices de la oportunidad de estar acá, en un día hermoso, y emocionados por el futuro y por pasar el día en Punta Arenas”, comentó Douglas.

Cabe mencionar que este martes, un joven sorprendió al encontrarse con el actor de 81 años y la actriz de 56, matrimonio desde el año 2000, padres de dos hijos y considerados una de las parejas más consolidadas del cine.

Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones, una de las parejas mas consolidadas de Hollywood.

El registro del paso de los intérpretes por Chile fue compartido por el usuario Chomen__ en TikTok e Instagram (chomen_), quien relató que viajaba en el mismo vuelo desde Panamá. Al descender del avión, se cruzó con ambos artistas y dialogó brevemente con Douglas, quien le contó que el viaje tenía como objetivo conocer la Antártida. Además, aprovechó la ocasión para tomarse una fotografía con el protagonista de “Bajos instintos”.

“Viajé en el mismo vuelo que esta icónica pareja de Hollywood, desde Panamá a Santiago el martes en la noche. Incluso conversé con Michael, fue muy buena onda y me contó que iban a visitar la Antártida. No pude perder la oportunidad de sacarme una foto con él”, indicó el chileno.

Un aspecto a destacar es que en enero de 2025, La Opinión Austral dio a conocer que Dylan (24) y Carys (21) Douglas, hijos de Michael y Catherine, habían disfrutado de los paisajes de la Patagonia Argentina. “100 millas en la Patagonia”, escribió en aquel entonces Carys en su cuenta de Instagram, donde compartió fotografías de la visita a Santa Cruz y las actividades realizadas en la Patagonia.

En las imágenes -difundidas antes del comienzo de ese año- se pudieron ver los paisajes del Parque Nacional Los Glaciares y a Dylan practicando trekking y escalada. Por su parte, Dyan escribió en redes: “Fin del planeta, cima del mundo”.

Dylan Douglas durante su visita a la Patagonia.

Tras días de caminatas, el viaje continuó hasta que arribaron a Ushuaia, Tierra del Fuego, sitio en el que celebraron el inicio de 2025. En las publicaciones, otros usuarios compartieron la admiración por los paisajes. “El Chaltén, el mejor lugar de la tierra”, sostuvo un seguidor, mientras otro afirmó “belleza pura, mi hermosa Patagonia Argentina”.