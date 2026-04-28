Durante su participación, Sosa hizo un análisis detallado de los estilos que marcaron la gala y destacó especialmente a Flor de la V, a quien definió como “la elegancia pura”. “Siempre es representativa de los Martín Fierro, es fina, se pone lo justo”, expresó. También elogió a Carolina Ardohain por su look de Carolina Herrera y por haber puesto en agenda el valor de la industria de la moda nacional.

Entre los looks que le llamaron la atención, también mencionó a Tefi Russo con un diseño de Vero de la Canal, destacando incluso la discusión en torno al tono exacto del vestido, que muchos confundían con berenjena pero que la diseñadora definió como “rouge more”. Además valoró los estilismos de Yanina Latorre y Florencia Peña, dos de los outfits más comentados de la noche.

Críticas a las transparencias y una mirada sobre el glamour

No todo fueron elogios. La directora de Elegance también fue tajante con algunos looks de la alfombra roja. En particular cuestionó el estilo de Zaira Nara, al considerar que ciertas transparencias y apuestas lenceras “no estaban acordes a un Martín Fierro”.

“Para mí el Martín Fierro es glamour, exuberancia, elegancia, otra categoría”, planteó, en un análisis que abrió debate sobre si la moda de premiación está girando hacia códigos más provocadores y menos clásicos.

La conversación también giró sobre las coincidencias de estilos, los “match” entre figuras y cómo ciertas tendencias se repitieron en varios looks de la noche.

Sosa, anunció la llegada de Hernán Drago a Rio Gallegos. FOTO: JOSÉ SILVA / LOA.

Talleres gratuitos y nuevas inscripciones en la Escuela Elegance

Además del análisis fashion, Sosa contó cómo arrancó 2026 para la escuela agencia y aseguró que crecen las inscripciones. También anunció cinco encuentros gratuitos —previstos para el 5, 6, 8, 12 y 13 de mayo— en el espacio El Nido, sobre calle Crucero General Belgrano, con una propuesta enfocada en autoestima, confianza e imagen personal.

La iniciativa contará con un equipo interdisciplinario integrado por maquilladoras, estilistas, fotógrafos y especialistas en estética, y ya suma una alta demanda de personas interesadas.

“Recibo muchísimo de la comunidad y también me gusta devolver”, expresó sobre esta propuesta abierta.

Hernán Drago llega a Río Gallegos con una masterclass presencial

Uno de los anuncios más fuertes de la entrevista fue la confirmación de una masterclass presencial con Hernán Drago, prevista para el 14 de junio, con sede probable en el Rotary Club.

La actividad tendrá dos horas de duración, certificación y contenidos sobre modelaje profesional, pasarela, asesoramiento, tips fotográficos y charlas interactivas. Según explicó Sosa, los primeros 50 cupos tendrán un valor promocional de 80 mil pesos.

Lo destacado es que será abierta a todo público, no solo para personas vinculadas al modelaje.

“Puede ir cualquiera que quiera ver qué le puede aportar la experiencia”, remarcó.

Mirta Sosa en Fuera del Aire

La directora de Elegance participó como tercera silla en Fuera del Aire, el programa conducido por Dalma Vidal junto a Candela Márquez, que se emite por YouTube y Twitch de La Opinión Austral y se retransmite por la FM Láser 92.9 de Río Gallegos. En la entrevista repasó los grandes looks de los Martín Fierro de la Moda, debatió sobre las tendencias que dominaron la alfombra roja y anticipó los próximos proyectos de la Escuela Agencia de Modelos Elegance.