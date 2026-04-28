A través de sus redes, Ed Sheeran confirmó su “LOOP Tour” el 29 de noviembre en el Estadio Tomás Adolfo Ducó (Huracán) en Buenos Aires, tras 7 años de ausencia, y sorprendió al anunciar a un importante artista como invitado.

El anuncio vino con una sorpresa que revolucionó a los fans: el show contará con la participación especial de FINNEAS, reconocido músico y productor y, también, cabe destacar que es el hermano de la cantante Billie Eilish.

La última visita de Sheeran a Buenos Aires fue hace 7 años, por lo que su vuelta genera una expectativa enorme; esta nueva gira promete una experiencia completamente renovada, tanto en lo visual como en lo musical.

El “LOOP Tour” incluirá canciones de su último álbum, “Play” (2025), junto a los hits que lo convirtieron en uno de los artistas más escuchados del mundo.

Cómo es “Play”, el disco que marcó una nueva etapa

El nuevo trabajo de Sheeran explora sonidos globales con influencias de la música de India y Persia, fusionadas con su raíz folk irlandesa; el resultado es un álbum innovador, con un fuerte perfil pop pero con una identidad sonora distinta.

Tras su lanzamiento, “Play” alcanzó el puesto número 1 en múltiples países, incluyendo Reino Unido, Alemania, Australia y Nueva Zelanda.

Además, el artista lanzó una versión reimaginada: Play – The Remixes EP, con colaboraciones junto a destacados músicos del sur de Asia como Arijit Singh y Karan Aujla.

Cuándo salen las entradas y cómo comprarlas

Las entradas estarán disponibles de la siguiente manera:

Preventa exclusiva BBVA : 4 de mayo a las 12 hs (con 6 cuotas sin interés).

: 4 de mayo a las 12 hs (con 6 cuotas sin interés). Venta general: 5 de mayo a las 12 hs (también con beneficio BBVA).

Los tickets se podrán adquirir, únicamente, a través de: https://livepass.com.ar/events/ed-sheeran-en-huracan

Fechas del “LOOP Tour” en Sudamérica

El tramo latinoamericano de la gira incluye paradas, en:

Santo Domingo

San Juan

Bogotá

Lima

Quito

Ciudad de Guatemala

San José

Santiago de Chile

Asunción

Buenos Aires

San Pablo

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