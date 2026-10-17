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La periodista Nancy Duré participó de la primera edición de los Premios Martín Fierro de la Música 2026, que se realizó el miércoles 14 de octubre en el salón Tango Porteño, en la Ciudad de Buenos Aires.

En diálogo con La Opinión Austral, la comunicadora y miembro de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) compartió sus expectativas por la ceremonia y se refirió al proceso de selección de los artistas nominados.

“Para armar las ternas hubo un grupo de gente especializada en música, jurados notables que fueron convocados para eso, y nosotros hicimos la votación final”, explicó sobre la organización de los premios.

Consultada acerca de cuáles fueron las categorías más difíciles de definir, Duré destacó la cantidad y la calidad de los artistas que forman parte de la escena musical argentina. “La más difícil de cerrar fue Grupo Rock y Pop, porque tenemos muchos artistas muy talentosos”, señaló.

La periodista también se refirió a las versiones sobre un posible reconocimiento para Wanda Nara. Al respecto, aclaró que la empresaria no había sido votada en ninguna terna y consideró que, de concretarse, podría tratarse de una distinción especial.

Finalmente, Wanda Nara fue premiada por “Bad Bitch” con la mención de canción más viral.

Análisis del espectaculo

Durante la entrevista, Duré también analizó algunas de las polémicas que marcaron la agenda del espectáculo. Una de ellas fue la fuerte discusión entre Nora Colosimo, madre de Wanda Nara, y la periodista Karina Iavícoli, en el programa LAM.

El enfrentamiento se produjo durante un debate sobre el conflicto familiar entre Wanda Nara y Mauro Icardi, en particular por la exposición de sus hijas y las declaraciones públicas vinculadas con la situación.

“Entiendo que es una mamá, es una mamá defendiendo a su hija y una mamá defiende a su hija haga lo que haga, pero no me gustan los ataques. No me gusta el ataque al periodismo”, sostuvo Duré.

En ese sentido, defendió el estilo profesional de Iavícoli, a quien describió como una periodista incisiva, y cuestionó que las diferencias personales interfieran en el trabajo periodístico.

“Hay cosas de Wanda que a nadie le parecen bien y la mamá la va a defender, pero agredir a un periodista no”, expresó.

Duré también consideró que, más allá de las discusiones sobre la maternidad, tanto Wanda como Mauro deberían priorizar el cuidado de sus hijos y evitar exponerlos públicamente.

“Los dos me parece que no están cuidando lo más importante que tienen, que son los hijos, y los exponen ellos mismos. No es que nosotros los exponemos”, afirmó. Además, señaló que buena parte de la información que se debate en los programas surge de contenidos que los propios protagonistas publican o hacen públicos.

Qué dijo sobre el cruce entre Flor de la V y Andrea Taboada

Otro de los temas abordados fue el momento de tensión entre Flor de la V y Andrea Taboada en Los Profesionales de Siempre, el ciclo de El Nueve.

La situación se produjo cuando Taboada intentaba desarrollar información sobre la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega, pero la conductora la interrumpió y dio paso a otro tema.

Duré, que aseguró haber visto el fragmento, consideró que las interrupciones forman parte de la dinámica televisiva, aunque advirtió sobre los riesgos que pueden generar cuando se abordan asuntos delicados.

“A mí no me gusta tampoco cuando me cortan al aire y cuando estoy tratando de redondear una idea”, reconoció. Y agregó que una intervención de ese tipo puede provocar que determinadas frases queden fuera de contexto.

Sin embargo, también puso el episodio en perspectiva y recordó que el panelismo tiene sus propios códigos. “Dicho esto, yo también interrumpo muchas veces porque es el ABC del panelismo, que vas cortando y te vas metiendo”, explicó.

Para la periodista, el cruce pudo haberse producido porque no se interpretó que el programa estaba llegando a su final y Taboada buscaba exponer el trabajo que había realizado para elaborar su información.

La disputa entre Elba Marcovecchio y María Fernanda Callejón

La conversación también incluyó los enfrentamientos entre Elba Marcovecchio y María Fernanda Callejón, quienes mantienen diferencias vinculadas a cuestiones personales y judiciales.

Sobre ese punto, Duré consideró que es importante distinguir entre las experiencias personales de quienes participan de un debate y el tema que se está tratando públicamente.

“No siempre uno es protagonista de la noticia”, reflexionó. En esa línea, sostuvo que, cuando una persona participa de un programa para analizar un caso, debe evitar que sus conflictos particulares condicionen sus intervenciones.

“Vos ahí no podés mezclar tu encono personal o tu tema personal en la discusión”, dijo la periodista.

Por último, consultada sobre el nuevo programa de Marcelo Tinelli y la conformación de su panel, Duré aclaró que todavía no había podido ver la propuesta debido a sus compromisos en la radio. “Cuando lo vea, te hago una devolución”, concluyó.