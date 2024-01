Ofertan cerca de 30.000 millones de dólares por Paramount Global

Allen Media Group, un grupo de medios estadounidense fundado por el empresario y comediante Byron Allen, anunció que hizo una oferta por Paramount Global, el conglomerado que ha sido objeto de varias especulaciones de compras o fusiones en los últimos meses.

Según informaron medios especializados norteamericanos, la oferta del Allen Media Group (AMG) contempla 14.300 millones de dólares para comprar todas las acciones circulantes de Paramount y la absorción de los alrededor de 15.000 millones de deuda de la compañía.

“El señor Byron Allen presentó una oferta en nombre de Allen Media Group y sus socios estratégicos para comprar todas las acciones en circulación de Paramount Global”, señalaron en un comunicado. “Creemos que esta oferta de 30.000 millones de dólares, que incluye deuda y capital, es la mejor solución para todos los accionistas de Paramount Global, y que debería ser tomada seriamente y ser aceptada”, añadieron.

El AMG es propietaria de The Weather Channel, numerosas estaciones de TV locales, la cadena y sitio web The Grio y muchos otros negocios de medios de comunicación. El magnate, que empezó su carrera como comediante de stand-up, ya había rondado los activos de Paramount en el pasado: en marzo de 2023 estuvo entre varios empresarios que exploraron la compra de BET, la cadena orientada al público afroamericano más importante de Estados Unidos.

Las dificultades para escalar dentro del negocio del streaming con su plataforma Paramount+, que quedó muy rezagada detrás de los actores principales del sector liderado por Netflix, así como la baja de las audiencias de la televisión lineal, han puesto a Paramount Global en el centro de rumores de venta.

De acuerdo con el periodismo que reporta los movimientos de Wall Street, su presidenta y principal accionista, Shari Redstone, está interesada en vender. Entre las conjeturas más comentadas se encuentra la que reportaba un encuentro entre el CEO de Paramount Global, Bob Bakish, y el de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, para explorar una posible fusión.

Sin embargo, por ahora no hubo avances en ese frente. Varios de los activos de Paramount Global resultan muy tentadores: en su cartera se encuentra el estudio cinematográfico Paramount Pictures, la plataforma de streaming Paramount+, el servicio premium Showtime, la cadena CBS, canales de cable como Nickelodeon, MTV, VH1, Comedy Central y BET, y canales fuertes en otros países, como el Channel 5 de Reino Unido y Telefe en Argentina. (Télam)