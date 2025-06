Iliana Calabró habló de la detención de su ex Fabián Rossi por la causa de la Ruta del Dinero K: “Angustiante…” La actriz rompió el silencio luego de que su expareja y padre de sus hijos se entregara para cumplir una condena de cuatro años y seis meses de prisión por lavado de dinero.

La semana pasada se conoció la sentencia que la Justicia impuso a Fabián Rossi por su participación en la causa conocida como “La Ruta del Dinero K“. Como no quedaban instancias de apelación, este lunes el empresario y exesposo de Iliana Calabró se entregó para cumplir una condena de cuatro años y seis meses de prisión por lavado de dinero.

Ante esta situación, la artista rompió el silencio con la prensa y contó cómo atraviesan este momento los dos hijos que tienen en común. Consultada por un móvil de Puro Show (El Trece) sobre cómo se encontraba tras la detención de su ex, Calabró expresó: “Mirá, yo estoy bien, tratando de acompañar a mis hijos y estoy bien”.

Luego le preguntaron si todo esto le generaba angustia, y respondió: “Angustiante y doloroso estos últimos 12 años, me recuerda a los momentos más tristes de mi vida, así que no quiero hablar”.

Al ser indagada acerca de si le sorprendió el pedido de detención de Rossi, Iliana admitió: “No, yo me entero por ustedes, no seguía el caso hasta ahora, y sí, obvio, es el papá de mis hijos, así que por eso trato de acompañarlos a ellos”. Y concluyó: “Me duele lo que sufre mi familia por todo eso”.

