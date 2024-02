Para Alex Pandev "La vida no viene sola" y está dispuesta a seguir demostrándolo

La polifacética artista itinerante Alex Pandev retomará el próximo domingo a las 18 en la sala porteña Tinglado Teatro el espectáculo “La vida no viene sola”, que escribió, produce, dirige y protagoniza, en una apuesta que considera “una continuidad”

“Como soy una autora ‘viva’ me divierto escribiendo y reinventando partes de la obra. Porque hacer reír es un ejercicio muy sutil y muy distinto de lo que se desarrolla con el drama”, postula Pandev durante una entrevista con Télam.

“La vida no viene sola”, que sumó el aporte de la directora Lía Jelín para su puesta, tuvo una extensa primera temporada veraniega en Argentina en 2023 y viene de pasear por México donde la prensa local le halló ecos almodovarianos y ahora vuelve los domingos a las 18 en nueva sede sita en Mario Bravo 948.

La pieza que visita con humor diferentes aristas del amor, añade músicas creadas por Minino Garay (su pareja) y Nury Taborda que al piano ejecuta Gabo Illane y un arte visual urdido por Sophie Veber.

Actriz, cantante, compositora, dramaturga y guionista que nació en Israel, se formó en Francia y teje lazos con Argentina, elige definirse como “una chica alta, salvaje y sofisticada que vive en una emergencia permanente”.

Télam: ¿Cuánto influye el contexto a la hora de poner un espectáculo en vivo?

Alex Pandev: La economía de un país necesariamente tiene una gran influencia en la cultura y en todos los demás sectores de consumo. A pesar de todo -en este caso- mi show está listo, es muy original y me encanta. La creación es una necesidad vital para mí así que cuando estoy en el baile, bailo y cuando hay alguna dificultad, o un desafío, me lleno de adrenalina y eso es parte del motor para mi arte. Y para acompañar el momento, puse el precio de la entrada muy accesible. Deseo que cada noche seamos parte de una fiesta, de una verdadera burbuja de humor y música, que dé ganas de vivir a pesar de todo.

T: ¿Se modifica la manera de postular la necesidad del amor en estos tiempos?

AP: ¡Oh!¡El amor! Creo que su búsqueda se ha definido, un poco, de la misma manera desde el principio de los tiempos y no ha cambiado. Esperamos, soñamos y cuando llega a menudo nos decepcionamos. Entonces lloramos y nos desgarramos. ¡Pero las herramientas para la reflexión, por suerte, han cambiado! Por ejemplo: acabo de ver “Priscilla”, de Sofia Coppola que delinea al arquetipo de la mujer sumisa al amor, la amante incondicional, la esclava: una amorosa boluda de lujo. Por suerte ya no tenemos esta perspectiva. Los códigos cambiaron y nuestra generación es guerrera. Incluso si alguna de nosotras todavía sueña con el Príncipe Azul, la dura realidad nos golpea en la cara. El hombre blanco de 40 años, heterosexual, generoso, protector, divertido y soltero… ¿existe? ¿Será sólo un rumor? Vamos chicas: Las batallas perdidas no significan que se claudique en la guerra.

T: ¿Cómo imaginás el nuevo recorrido de “La vida no viene sola”?

AP: ¡Tengo grandes ambiciones! Espero que mi obra tenga un largo camino, poder llevarla a cada ciudad del país, atravesar las fronteras y por fin llegar a la avenida Corrientes.

T: ¿Trabajás en algún otro espectáculo?

AP: No paro de trabajar: soy columnista en (la revista) Marie Claire, crítica de espectáculo en TdU -única revista francesa del país-, estoy terminando la escritura de una nueva obra de teatro, y en breve realizaré el nuevo clip de una reluciente canción que grabé hace poco. Y sobre todo me tomo el tiempo necesario -muy importante- para amar al hombre que me acompaña en todas mis locuras. (Télam)