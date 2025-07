Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

A lo largo de 12 temporadas, The Big Bang Theory logró convertirse en una de las sitcoms más exitosas de la pantalla chica y, como ya se venía anticipando en las redes sociales, se viene otro spin-off; en 2017, se estrenó “Young Sheldon”, la cual tuvo 7 temporadas y, ahora, HBO Max dio luz verde a “Stuart Fails to Save the Universe” y lo puso en producción.

La nueva serie seguirá de cerca la historia de uno de los personajes de la original: Stuart Bloom. Para quienes no lo recuerdan por su nombre, se trata de el dueño del negocio de cómics al que Sheldon y sus amigos siempre iban a comprar.

Por este motivo, Kevin Sussman volverá al set para replicar su rol original y estará acompañado de Lauren Lapkus en el papel de Denise, Brian Posehn como Bert y John Ross Bowie será el físico cuántico Barry Kripke.

Por ahora, se sabe que el título en inglés del spin-off de “The Big Bang Theory” será “Stuart Fails to Save the Universe”, que, en español, significa “Stuart no logra salvar el universo”; por lo que trascendió hasta el momento, tendrá muchos elementos de fantasía y ciencia ficción.

“Nos entusiasma continuar el legado de “The Big Bang Theory”; al igual que la serie original, este nuevo capítulo no sería posible sin la visión y la brillantez narrativa de Chuck Lorre y Bill Prady, así como de Zak Penn, quien ha aportado una perspectiva innovadora y una voz distintiva a un equipo creativo ya excepcional”, comentó Casey Bloys, presidente y director ejecutivo de “HBO” y “HBO Max Content” a “Variety”.

Todos los detalles de “Stuart Fails to Save the Universe”

De acuerdo con la sinopsis oficial que publicó Variety, “Stuart Fails to Save the Universe” arranca cuando Stuart, accidentalmente, rompe un sofisticado aparato que construyeron Sheldon y Leonard; en consecuencia, se crea un peligroso “armagedón” de multiversos.

Por este motivo, a lo largo de los episodios, el dueño de la tienda de cómics deberá restaurar la realidad e impedir que el choque entre universos se vuelva irreversible, pero, para hacerlo, no estará solo, ya que contará con la ayuda de su novia Denise (Lapkus), su amigo geólogo Bert (Posehn) y el físico cuántico y pesado Barry Kripke (Bowie).

“Quería hacer algo radical que me sacara de mi zona de confort; aalgo que los personajes de “The Big Bang Theory” hubieran amado, odiado y sobre lo que hubieran discutido”, comentó Chuck Lorre, uno de los creadores de la serie original y del spin-off.

Además, Lorre reveló que lo que se verá en pantalla, en cuando a aspecto, será muy diferente a la serie original. “Se trata de intentar incorporar algo de ese mundo de ciencia ficción y fantasía a una comedia. Estoy completamente fuera de mi elemento, que era lo que quería. Esperaba hacer algo con lo que no tenía experiencia y, tal vez, pueda aprender sobre la marcha”, detalló.

Para la suerte de los fanáticos de “The Big Bang Theory”, también se confirmó que, este spin-off, como sucede en muchos otros, contará con diversas apariciones pequeñas a modo de cameo de los integrantes del elenco original; sin embargo, según trascendió, no aparecerán como el público los recuerda, sino que volverán en sus versiones de otros universos.

Hasta ahora, no se sabe cuándo se estrenará “Stuart Fails to Save the Universe”, pero, teniendo en cuenta que el inicio del rodaje será a finales de este año, lo más probable es que la primera temporada llegue, recién, a principios de 2027.

