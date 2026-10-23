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Una mujer y sus hijos fueron rescatados de una vivienda en la que habrían permanecido encerrados durante un período prolongado en Esquel, Chubut. El procedimiento se realizó el jueves 22 de octubre, tras una investigación iniciada por las alertas de vecinos sobre las condiciones de aislamiento de la familia. Por el caso, un hombre de 71 años fue detenido.

Según informó el Ministerio Público Fiscal, al llegar al domicilio los efectivos de la Policía del Chubut escucharon pedidos de auxilio provenientes del interior. Al ingresar, encontraron a los integrantes de la familia confinados en distintos sectores de la casa.

Tras el rescate, se activaron los protocolos de asistencia y protección. Las víctimas recibieron atención médica y psicológica, además del acompañamiento de equipos profesionales para evaluar su situación y garantizar su resguardo.

La identidad de las personas afectadas se mantiene bajo reserva para proteger su intimidad, especialmente en el caso de los menores de edad.

Cómo comenzó la investigación

La causa se inició el 10 de octubre, cuando vecinos del sector presentaron una denuncia formal para advertir sobre el aislamiento de la vivienda y la falta de contacto social de los niños.

Ante la preocupación, el 20 de octubre intervino la Policía Comunitaria, que intentó establecer contacto con la familia sin obtener resultados. Luego tomaron intervención el Servicio de Protección de Derechos y el Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI).

De acuerdo con la información del caso, el hombre se habría negado a permitir el ingreso de los profesionales. Frente a esa situación, los equipos elaboraron un informe urgente en el que advirtieron sobre la extrema vulnerabilidad de quienes residían en el inmueble.

Con esos elementos, el Ministerio Público Fiscal solicitó una orden judicial para allanar la vivienda. El procedimiento se concretó el jueves y culminó con el rescate de la familia y la detención del sospechoso.

De qué se acusa al hombre detenido

El hombre, de 71 años, quedó imputado en el marco de una investigación por el presunto encierro de su pareja y sus hijos.

La causa fue encuadrada provisoriamente como abandono de persona agravado por el vínculo, en concurso ideal con privación ilegítima de la libertad. Se trata de una calificación legal inicial que podría modificarse a medida que avance el proceso.

La Fiscalía continuará reuniendo pruebas para esclarecer las circunstancias en las que habría vivido la familia y determinar las posibles vulneraciones de derechos. Mientras tanto, los equipos profesionales trabajan para garantizar la protección de las víctimas y acompañarlas en la recuperación de sus derechos.