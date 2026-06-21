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La comunidad de Puerto Deseado se encuentra de luto tras conocerse el fallecimiento del escultor Aldo Nemesio Soto a los 52 años. Sus restos fueron velados este domingo y sepultados en el cementerio local.

Aldo Soto tenía 52 años.

Sus obras están vinculadas a la identidad deseadense y santacruceña. Entre ellas se encuentran el monumento al cacique Orkeke en el acceso a la localidad y el Cormorán, ubicado sobre la calle 12 de Octubre. En abril de 2023, realizó un mural en hierro de 1,30 × 80 que obsequió al Centro de Veteranos “Gaucho Antonio Rivero” de Puerto Deseado.

“El mural no sólo refleja mi trabajo, sino también el amor que todos sentimos por las Malvinas”. ALDO SOTO

“Es un pequeño homenaje que le puedo hacer con mi arte. El mural no sólo refleja mi trabajo, sino también el amor que todos sentimos por las Malvinas. Decidí construir este mural porque es lo mínimo que puedo hacer desde mi taller. El respeto y afecto que uno siente por nuestros héroes va más allá de lo que uno le pueda dar”, manifestó, a Deseado Noticias, en abril de 2023 durante la entrega.

Desde la Subsecretaría de Comunicaciones de la Municipalidad de Puerto Deseado lamentaron el fallecimiento del trabajador municipal, vecino y artista.

“Además de su tarea en el taller de Herreria del municipio se destacó como artista del metal, creando esculturas que permanecerán como su legado para toda la comunidad. Hacemos llegar nuestras condolencias a su familia y amigos en este momento tan doloroso”, expresaron.

También desde el Hospital Distrital de Puerto Deseado emitieron un comunicado. “Hoy nuestra comunidad pierde a un vecino querido, comprometido y solidario, que supo ganarse el cariño y el respeto de todos quienes tuvieron el privilegio de conocerlo. Aldo Soto fue un gran colaborador de nuestra institución, siempre dispuesto a tender una mano de manera desinteresada, trabajando con humildad y vocación por el bienestar de Puerto Deseado. Su amor por su pueblo se reflejó en cada acción, en cada gesto solidario y en cada una de las obras que dejó como legado“, manifestaron.

“Como artesano y escultor en hierro, transformó su talento en arte, embelleciendo nuestra comunidad y dejando una huella imborrable en la historia y en el corazón de quienes compartieron su camino. Gracias, Aldo, por tu generosidad, tu compromiso y tu amor por Puerto Deseado. Tu legado permanecerá vivo entre nosotros“.

El concejal de Puerto Deseado, Mateo Brunetti, manifestó: “Aldo vivirá en cada intervención artística que realizó con tanto cariño en nuestra ciudad, dejando un legado legítimo de su trabajo, su oficio y su pasión como herrero. Hasta siempre, Aldo. QEPD”.

También la presidenta comunal de la Comisión de Fomento Jaramillo-Fitz Roy, Ana María Urricelqui, manifestó su pesar.

“Aldo fue un trabajador comprometido y un escultor que dejó una huella imborrable en nuestra comunidad. Su talento, dedicación y amor por estas tierras quedarán reflejados para siempre en obras que forman parte de nuestra identidad, como el Monumento a Facón Grande, el Monumento a los Héroes de Malvinas y el Lazo Rosa que recibe a quienes llegan a Jaramillo”, expuso.

Monumento a Facón Grande. Foto: Dirección de Patrimonios Culturales Jaramillo-Fitz Roy

“Su legado permanecerá vivo en cada una de sus creaciones y en la memoria de quienes tuvieron el privilegio de conocerlo. Gracias por tu aporte a nuestra comunidad. Tu obra trascenderá el tiempo. Vuela alto, compañero”, concluyó.

Escultura al róbalo en Puerto Santa Cruz, obra de Aldo Soto. Foto: Kiko FTS

También desde la Municipalidad de Puerto Santa Cruz se expresaron ante la triste noticia.

“Su inigualable talento y su valiosa contribución a nuestra identidad cultural, eternizados en la emblemática ‘Escultura al Róbalo’, quedarán grabados para siempre en la memoria y en el paisaje de Puerto Santa Cruz”, manifestaron.

Aldo Soto fue homenaje en la Fiesta Nacional del Róbalo.

“Tuvimos el honor de homenajearlo en vida durante la Fiesta Nacional del Róbalo, y hasta el día de ayer, Aldo mantuvo un vínculo cercano con parte de nuestro Gabinete Municipal. Un artista de raíces populares, cuya huella trasciende la Antigua Capital y se extiende a lo largo de distintas localidades de nuestra querida Patagonia“.

“Aldo Soto se caracterizó por ser un artista fuertemente comprometido con la memoria histórica. Bajo la premisa de que ‘hay que malvinizar más’, financió y confeccionó con sus propios recursos diversas intervenciones en su taller. Entre ellas, destacó un cuadro iluminado con la silueta de las Islas Malvinas para mantener vivo el recuerdo permanente en su comunidad. Los artistas no mueren: trascienden a través de su obra”, cerraron el mensaje.