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Un vuelco vehicular se registró este martes por la mañana en la Ruta Nacional Nº 3, a seis kilómetros al sur de Fitz Roy, como consecuencia de un accidente provocado por la presencia de escarcha sobre la calzada.

Bomberos de la localidad desplegaron un operativo de seguridad y prevención tras el siniestro, que se extendió entre las 9:26 y las 10:20.

Al arribar al lugar, personal de la División Cuartel 25º constató que una camioneta Ford Ranger se encontraba volcada sobre su lateral izquierdo, fuera de la banquina.

El conductor ya estaba siendo asistido por el equipo de salud local y efectivos de la Subcomisaría de Fitz Roy, quienes lo habían retirado del habitáculo.

La dotación de bomberos procedió a desconectar los bornes de la batería e inspeccionó la estructura del vehículo para descartar pérdidas de combustible u otros fluidos.

Finalmente, se neutralizaron los riesgos derivados del incidente. Una vez asegurado el perímetro, la unidad de ataque rápido regresó a la base operativa sin registrarse novedades.

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