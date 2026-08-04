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Un fuerte choque entre dos automóviles se registró la noche de este lunes en Puerto Deseado y dejó como saldo a una conductora atrapada dentro de uno de los vehículos, por lo que debió ser rescatada por personal de Bomberos.

El siniestro ocurrió en la esquina de las calles Cormoranes y Caleta Olivia, donde trabajaron de manera conjunta las Divisiones Cuartel 4° y 22° en un operativo que se extendió entre las 21:00 y las 22:00.

Al arribar al lugar, los rescatistas constataron una colisión lateral entre un Renault Logan y un Volkswagen Gol Trend. En el interior del Logan permanecía la conductora, que no podía salir por sus propios medios debido a que había quedado aprisionada.

En coordinación con el personal del hospital local, los bomberos la inmovilizaron y utilizaron herramientas de corte y franqueamiento, entre ellas un halligan y barretas, para abrir la puerta del vehículo y concretar una extracción segura mediante una tabla rígida.

Bomberos de las Divisiones Cuartel 4° y 22° trabajaron durante una hora para rescatar a la conductora atrapada tras el choque.

Como parte del procedimiento, también realizaron el desconectado preventivo de las baterías de ambos rodados e inspeccionaron el sector para descartar pérdidas de combustible. Una vez liberada e inmovilizada, la mujer fue trasladada en ambulancia al hospital de Puerto Deseado para recibir atención médica.

Tras completar las tareas de seguridad vial y resguardar el perímetro junto con efectivos de la Comisaría local y personal de Tránsito Municipal, las dotaciones regresaron a sus bases sin novedades.

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