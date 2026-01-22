Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Asociación Atlética Boxing Club quedó habilitada para disputar el partido de vuelta de la semifinal de la Zona Patagónica del Torneo Regional Federal Amateur en condición de local y con público. Según pudo saber La Opinión Austral, la situación se resolvió a partir de dos expedientes distintos: uno vinculado al cruce con Bancruz y otro originado en una denuncia presentada por el Club Camioneros.

En el primer caso, la sanción aplicada al presidente Leonardo Mata por los hechos ocurridos en el encuentro ante Bancruz ya fue cumplida, por lo que no existen restricciones vigentes. En consecuencia, Mata podrá asistir al compromiso del domingo en el estadio Emilio “Pichón” Guatti de Río Gallegos.

En cuanto al planteo realizado por Camioneros, que solicitaba que Boxing no jugara en su cancha y sin público, el Tribunal desestimó ese pedido. El fallo estableció únicamente una sanción económica para la institución albiverde, consistente en una multa de 300 entradas generales por tres fechas. En el mismo expediente se dejó constancia de que Mata no recibió castigo alguno, ya que no se acreditó su participación como dirigente durante el partido observado y su presencia fue considerada en carácter de espectador.

En ese marco, el pasado 19 de enero, César Vacca, director de Deportes y miembro de la comisión directiva del club, desmintió versiones que circularon en redes sociales y portales regionales sobre una posible disputa a puertas cerradas o un cambio de escenario para el cruce ante Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia.

“No es nada más que un rumor. Hasta hoy no hay ninguna notificación del Consejo Federal”, sostuvo en diálogo con LOA. Así, sin resoluciones que indiquen lo contrario, el encuentro del domingo se jugará en el “Pichón” Guatti, con público y en condición de local para Boxing.

Cabe recordar que el partido comenzará a las 17:00 horas, con Kevin Bustos como árbitro principal, acompañado por Felipe Zonco y Brian Romero, todos de Coronel Dorrego. El equipo dirigido por Hugo Barrientos afrontará el compromiso con dos goles de ventaja, producto del triunfo 3-1 en el encuentro de ida, impulsado por el triplete de Franco Domínguez, un escenario alentador a partir del buen nivel mostrado en la etapa decisiva del certamen.

La otra semifinal también se definirá el domingo, desde las 18:00 horas, cuando Deportivo Roca reciba a La Amistad de Cipolletti. En ese cruce, el conjunto visitante llegará con una diferencia de dos tantos tras imponerse 2-0 en el primer duelo, con goles de Kevin Guajardo y Ariel González.

