César Vacca, director de Deportes y miembro de la comisión directiva del Boxing Club de Río Gallegos, dialogó con La Opinión Austral para aclarar un rumor que circuló en las últimas horas en torno al duelo de vuelta entre el Albiverde y Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia, por la semifinal de la Zona Patagónica del Torneo Regional Federal Amateur. El encuentro se disputará el domingo en la capital santacruceña.

Según versiones difundidas por portales regionales y redes sociales, una presentación del Club Camioneros de Río Grande ante el Consejo Federal, sumada a una determinación del área de Seguridad local, podría quitarle a Boxing la posibilidad de jugar con público. También se mencionó que no se descarta un cambio de escenario, con la posibilidad de trasladar el partido del estadio Emilio “Pichón” Guatti al de Hispano Americano, aunque hasta el momento no existe confirmación oficial.

Frente a estas versiones, Vacca desmintió la información y fue categórico: “No es nada más que un rumor. Hasta hoy no hay ninguna notificación del Consejo Federal”, expresó, y aclaró que, en ese marco, el partido sigue previsto en el “Pichón” Guatti.

“Yo creo que no se va a dar lugar, pero es decisión del Consejo Federal y el club acatará como siempre. Realmente estamos comprometidos con ellos y de hecho participamos en las competencias que ellos organizan”, sostuvo. Además, explicó que entre el martes y miércoles podría llegar una comunicación oficial, por lo que consideró irresponsable difundir versiones sin sustento.

A su vez, planteó que estas especulaciones surgen a partir del trato recibido en Comodoro Rivadavia: “Se debe al mal trato que recibieron nuestros dirigentes y nuestro plantel cuando fuimos a jugar el domingo. Yo creo que viene por ahí”.

En ese sentido, detalló: “Entramos en calor en una cancha de césped sintético de 30×15, con el césped muy gastado, prácticamente era una losa, algo que no vimos nunca. Habitualmente, en el Torneo Regional, los planteles entran en calor en mitad de cancha, un equipo de un lado y el otro del otro lado, donde realmente se va a disputar el partido”.

Vacca remarcó que estas situaciones no deberían repetirse y afirmó: “Estas cosas no tienen que pasar y hay que contarlo para que no siga pasando. Esto tiene que mejorar (…) Cuando vengan acá los vamos a recibir de la mejor manera”.

Por último, se refirió a la preparación del plantel local para la revancha, luego de la ida en la que el “Aeronauta” se impuso por 3-1. “Confiamos en el plantel y en el entrenador que tenemos”, señaló.

“Son partidos: se perdió allá, se puede ganar acá. Lo que pasó adentro de la cancha, no hubo ningún inconveniente entre colegas, se desarrolló con total normalidad. Lo que ocurrió fue el destrato de los dirigentes de Jorge Newbery hacia los dirigentes y el plantel del Boxing Club, pero el partido se desarrolló con normalidad, nada que no pase en un encuentro de estas características”, cerró.