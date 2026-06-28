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La expectativa por ver nuevamente a la Selección Argentina convocó a familias y amigos de Río Gallegos en una propuesta abierta que se desarrolla este sábado por la noche.

La Secretaría de Estado de Deportes de Santa Cruz, junto al Atlético Boxing Club, organizó el encuentro para acompañar el duelo ante Jordania por el Mundial FIFA 2026.

La Opinión Austral realiza una cobertura especial desde las instalaciones del “Albiverde”, ubicadas en Provincias Unidas 106, donde los fanáticos disfrutan del partido en pantalla gigante. La actividad comenzó a las 22:00 y cuenta con entrada libre y gratuita.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni afronta su último compromiso de la fase de grupos con el primer lugar de la zona asegurado. Ante este escenario, el entrenador decidió darle minutos a jugadores que tuvieron menor participación en el torneo o que aún no habían ingresado.

Además del encuentro, la propuesta incluye sorteos con distintos premios, entre ellos un televisor LED de 55 pulgadas, y un espacio destinado al tradicional intercambio de figuritas del álbum oficial de la Copa del Mundo.

La iniciativa busca convertir al Boxing Club en un punto de reunión para compartir la pasión por la “Scaloneta”, con el deporte como protagonista y un espacio de encuentro para la comunidad.

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