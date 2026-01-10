Your browser doesn’t support HTML5 audio

Boxing Club y Camioneros de Río Grande definirán este domingo el pase a semifinales del Torneo Regional Amateur 2025/26, Zona Patagónica. El cruce de vuelta se disputará en Río Gallegos tras el empate 1 a 1 en la ida, un resultado que dejó la llave completamente abierta.

Desde la institución albiverde informaron que ya se encuentran disponibles las entradas anticipadas para el encuentro decisivo. La promoción especial es de 2 por $15.000, con un valor general de $10.000. La venta se realizará en Provincias Unidas 106 hasta este sábado 10 de enero, de 16 a 20 horas.

El conjunto riogalleguense llegará a la revancha con la tranquilidad de haber conseguido un empate valioso en su visita a Tierra del Fuego. Aquel partido, intenso y con emociones tempranas, se jugó en el Centro Deportivo Municipal de Río Grande, con un marco acorde a la instancia y dos equipos conscientes de que la serie se definía en 180 minutos.

En ese escenario, Boxing golpeó de entrada. A los 3 minutos del primer tiempo, Facundo Erramuspe aprovechó una de las primeras aproximaciones del visitante y abrió el marcador, sorprendiendo al público local y condicionando el desarrollo del juego.

El tanto obligó a Camioneros a asumir el protagonismo, mientras el equipo santacruceño optó por ordenarse, reducir espacios y manejar los tiempos. La respuesta del elenco fueguino llegó rápido: a los 14 minutos, Aarón Camino marcó el empate y le devolvió equilibrio al encuentro, en un pasaje donde el local logró mayor presencia en campo rival.

Con el correr de los minutos, ambos priorizaron la cautela y evitaron desordenarse. El complemento mantuvo la misma tónica, con mucha intensidad, tensión propia de una serie eliminatoria y un resultado que nunca se inclinó con claridad. Todo quedará, entonces, para el capítulo final del domingo en la capital santacruceña.

