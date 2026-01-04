Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Boxing Club de Río Gallegos logró un empate con sabor estratégico en su visita a Tierra del Fuego y dejó abierta la serie de cuartos de final de la Zona Patagónica del Torneo Regional Federal Amateur. Fue 1 a 1 ante Camioneros de Río Grande, en un partido intenso, disputado y con emociones tempranas, que ahora tendrá su capítulo decisivo el próximo domingo 11 de enero en la capital santacruceña.

El encuentro se jugó este domingo desde las 18 horas en el Centro Deportivo Municipal de Río Grande, con un marco acorde a la instancia y con dos equipos que entendieron desde el primer minuto que se trataba de una llave de 180 minutos. En ese contexto, Boxing pegó primero y rápido, algo que condicionó el desarrollo del juego.

El 11 inicial que paró Boxing en campo para enfrentar a Camioneros en Río Grande. FOTO: HUGO VARAS

Apenas a los 3 minutos del primer tiempo, Facundo Erramuspe capitalizó una de las primeras aproximaciones del conjunto albiverde y abrió el marcador, silenciando al público local y dándole al visitante un arranque ideal. El gol tempranero obligó a Camioneros a salir de su libreto y asumir el protagonismo, mientras Boxing apostó a ordenarse, cerrar espacios y jugar con la ansiedad del rival.

La reacción del equipo fueguino no tardó en llegar. A los 14 minutos, Aarón Camino encontró el empate y devolvió equilibrio al marcador, en un tramo del partido donde el local logró mayor presencia territorial.

Con el correr de los minutos, ambos equipos priorizaron no desordenarse. Camioneros buscó hacer valer la localía, pero se topó con un Boxing bien plantado, que mostró oficio y entendió que el empate no era un mal negocio. La segunda mitad mantuvo la misma tónica: intensidad, tensión propia de una instancia eliminatoria y un resultado que nunca terminó de inclinarse para ninguno de los dos lados.

Los movimientos precompetitivos del “Albiverde”, en Río Grande.

El arbitraje estuvo a cargo de Federico Miranda, acompañado por Luciano Machuca y Alejo Lamas como asistentes, mientras que Javier Ramírez cumplió funciones como cuarto árbitro. El desarrollo fue correcto, sin incidencias determinantes y con el control necesario para un cruce de esta magnitud.

El contexto previo también le da valor al resultado. Boxing llega a esta instancia tras dejar en el camino a Atlético de San Julián, mostrando solidez y carácter en una serie exigente. Camioneros, por su parte, superó a Camioneros de Ushuaia en el duelo fueguino y se ganó el derecho a seguir en carrera. Ambos arribaron a estos cuartos con argumentos y el empate refleja esa paridad.

La definición quedó abierta y todo se resolverá el próximo domingo en la cancha de Boxing, donde el conjunto de Río Gallegos buscará hacerse fuerte con su gente y transformar la igualdad en boleto a semifinales. No será un desafío menor: el premio es avanzar a la antesala de la final regional y quedar a un paso del objetivo mayor.

En ese horizonte ya asoma un posible cruce de alto voltaje. El ganador de esta serie enfrentará a quien resulte vencedor entre Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia y Deportivo Villalonga, llave que por ahora tiene ventaja clara para el “Lobo”, que se impuso 3 a 0 en la ida y definirá el próximo domingo en Buenos Aires.

Boxing ya cumplió con la primera parte del plan: sumar en una cancha difícil y llegar con chances intactas a la revancha. Ahora, con la localía a favor el desafío será transformar ese empate trabajado en una victoria que lo mantenga en carrera.

