El Atlético Boxing Club de Río Gallegos abrió la inscripción para el primer Mundialito de Clubes, una propuesta destinada a las divisiones formativas que se jugará del 5 al 8 de diciembre de 2025 en el estadio Emilio “Pichón” Guatti.

El certamen está dirigido a las categorías 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017, con tres modalidades de juego: fútbol 11, fútbol 9 y fútbol 7, según la edad de los chicos y la cantidad de integrantes por plantel. Un dato clave es la presencia del captador oficial del Club Atlético River Plate, Mariano Tedesco, lo que suma una motivación extra para quienes sueñan con ser observados por un club de Primera.

Captador de River llega a Río Gallegos para buscar nuevos talentos

La iniciativa apunta a darle rodaje competitivo a los más chicos en la recta final del año y a reunir a distintos clubes bajo una misma consigna: cerrar la temporada con un torneo a puro fútbol. Para consultas e inscripciones, los interesados deberán contactarse a los teléfonos +54 9 2966 705014 y +54 9 2966 228096, mediante los cuales se brinda información sobre cupos, aranceles y reglamento.

De esta manera, el Mundialito de Clubes se proyecta como una nueva vidriera para el semillero y una oportunidad para que las familias acompañen a las futuras generaciones del fútbol local.

