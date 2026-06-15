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Con apenas cinco años y a días de cumplir seis —el próximo 17 de junio—, Ciro López ya comenzó a construir su camino en el fútbol profesional. El arquero categoría 2020, recientemente fichado por Argentinos Juniors, se perfila como una de las jóvenes promesas surgidas en Río Gallegos.

El deportista visitó los estudios de LU12 AM680 junto a su padre, Darío López, quien también ocupa la misma posición dentro del campo de juego. Durante la entrevista repasaron la experiencia que permitió a Ciro incorporarse a una de las instituciones más reconocidas del fútbol argentino y brindaron detalles del torneo solidario que impulsan para reunir fondos destinados a viajes, estadías y entrenamientos de alta competencia.

FOTO:LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL

Con ese objetivo, los días 15, 16 y 17 de agosto se llevará adelante la Copa Cantera en el gimnasio 17 de Octubre de la ciudad capital. El certamen infantil tendrá carácter benéfico y buscará colaborar con el desarrollo deportivo del pequeño arquero, que actualmente juega en el SEC (Sindicato de Empleados de Comercio de Santa Cruz) y en el CEFA (Centro de Entrenamiento Formativo para Arqueros).

“A uno como padre no deja de sorprenderlo que tan chiquito tenga la capacidad que tiene”

En diálogo con el conductor Carlos Saldivia, Darío recordó cómo nació la pasión de su hijo por el fútbol: “De chico él siempre me fue a ver. La madre también jugaba al fútbol, entonces desde muy pequeño estuvo rodeado por el ambiente del fútbol. Le gusta tanto y lo disfruta tanto en los entrenamientos como en los partidos, y aparte uno también disfruta de verlo disfrutar”.

Al referirse a los jóvenes deportistas que buscan desarrollarse en clubes de Capital Federal, señaló que el nivel de exigencia es diferente. “Hay muchos chicos que tienen mucho talento, que juegan muy bien. Después tienen que dar ese salto porque las cuestiones de entrenamiento y preparación son diferentes. Vos ves a los chicos de allá y físicamente hay una diferencia notable. Es indispensable que vayan, compitan y se entrenen con su categoría, porque es muy distinto”, manifestó.

Darío precisó que la primera prueba de Ciro en Buenos Aires se realizó en abril: “Él empieza a entrenar acá en un centro de captación de Argentinos Juniors, coordinado por Damián Astorga desde Buenos Aires. Tuve contacto con él y organizamos para que pudiera ir a probarse. Justo yo tenía un viaje programado y se dio todo para que participara en el centro de entrenamiento”.

El joven arquero de Río Gallegos compartió su experiencia junto a Darío López en una charla con Carlos Saldivia.

Y agregó: “El rendimiento fue excelente. Tuvo una prueba muy positiva y apenas terminó fue el único que ficharon. Eran alrededor de 15 nenes que se probaron. A él lo incorporaron directamente, hizo los estudios correspondientes y ya quedó fichado para la Liga Metro de Buenos Aires”.

Con algo de timidez, Ciro -quien es fanático de Santiago Beltrán (River)- contó que “fue linda la prueba” y destacó la posibilidad de compartir la experiencia con chicos de su misma edad. También reconoció que recibió algunos goles, algo que tanto su padre como el locutor señalaron como completamente normal dentro de la posición que ocupa.

“A uno como padre no deja de sorprenderlo que tan chiquito tenga la capacidad que tiene. Lo que más me llama la atención es la facilidad para incorporar conocimientos y aplicar lo que le enseñan. Va adquiriendo un montón de cuestiones (…) ataja en el Sindicato de Empleados de Comercio en futsal y en CEFA, con Claudio Garay, trabaja más lo que es técnica de arqueros para fútbol 11, que es hacia donde tiene que apuntar por lo que le piden allá”, expresó.

Respecto a los próximos desafíos, comentó que el pequeño deberá viajar entre dos y tres veces por año para continuar con su formación. “Vamos a ver si Dios quiere antes de fin de año podemos hacer otro viaje. Después planificaremos el año que viene para cumplir con las tres visitas, competir y entrenarse en Argentinos Juniors”, esbozó.

En ese contexto, remarcó la importancia del acompañamiento de la comunidad: “Por eso estamos realizando actividades para juntar fondos, buscando sponsors y gente que quiera acompañarlo para poder solventar los gastos y costear su desarrollo deportivo”.

“Tuvo una prueba muy positiva y apenas terminó fue el único que ficharon”

Sobre la Copa Cantera, brindó más precisiones: “Va a ser para las categorías 2016 y 2018 en modalidad competitiva. El 17 de agosto realizaremos un encuentro para las categorías 2020 y 2021, que es la de él, para que también pueda jugar con chicos de su edad. Hemos tenido una convocatoria muy importante y la mayoría de los clubes locales ya manifestó su interés en participar”. Asimismo, adelantó que existe la posibilidad de sumar equipos del interior de Santa Cruz e incluso de Chile.

“Ahora estamos con las inscripciones. Vamos a tener buffet y entradas, que obviamente ayudan. Desde ya estamos agradecidos con todos los que colaboran para poder llevar adelante esto, porque la verdad es que todo es para él, pero además sirve para aumentar la competitividad entre los chicos”, sostuvo.

Para finalizar, Darío señaló que el certamen contará con importantes reconocimiento. “Va a ser un torneo con muy lindos premios. Vamos a tener trofeos para el primero, segundo y tercer puesto. También habrá por la valla menos vencida, el goleador y el jugador destacado. Conseguimos muchos premios para los participantes y un presente especial para los más pequeños de las categorías 2020 y 2021. La idea es que salga algo lindo, que la gente y los chicos disfruten, y poder repetirlo en el futuro”, puntualizó.

Quienes deseen seguir de cerca el crecimiento deportivo de Ciro, conocer sus entrenamientos, partidos, actividades y las distintas iniciativas destinadas a reunir fondos para acompañar su carrera, pueden hacerlo a través de la cuenta de Instagram @cirolopezarquero.