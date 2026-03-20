La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) presentó la nueva camiseta alternativa de la Selección Argentina para el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. La marca Adidas difundió el diseño con Lionel Messi como figura central bajo el lema “Orgullo”.

El lanzamiento se realizó a menos de 90 días del inicio del torneo y forma parte de la indumentaria oficial con la que el equipo dirigido por Lionel Scaloni defenderá el título obtenido en Qatar 2022.

Cómo es el diseño de la camiseta alternativa

La camiseta presenta una base negra con detalles en azul, celeste y blanco. El diseño incorpora un entramado de líneas en distintas tonalidades de azul que convergen en el centro del pecho y forman la silueta de una pelota de fútbol.

El modelo incluye terminaciones en gris claro en el cuello y las mangas, junto con las tres tiras características de la marca. También suma el escudo de la AFA con tres estrellas y el parche de campeón del mundo.

Uno de los cambios principales aparece en la disposición de los dorsales: los números se ubican sobre el margen derecho del pecho, mientras el centro queda reservado para el parche de la FIFA.

En la parte posterior del cuello, la camiseta muestra el Sol de Mayo junto a la inscripción “Argentina”, con un diseño inspirado en el fileteado porteño.

Tecnología y materiales de la nueva camiseta

Adidas confeccionó la prenda con tejido jacquard, que reduce el peso y mejora la movilidad. La camiseta incorpora materiales CLIMACOOL+ que absorben el sudor y ayudan a mantener el cuerpo seco durante el juego.

El diseño también incluye estructuras de ventilación y patrones de costura que favorecen la transpirabilidad, pensados para las condiciones climáticas del Mundial 2026.

Además, la marca reincorporó el logo trifolio de Adidas Originals, que vuelve a utilizarse en una Copa del Mundo después de 36 años.

Versiones y precios de la camiseta de Argentina

La camiseta alternativa se vende en distintas versiones con precios escalonados según el nivel de tecnología y terminación:

Versión Fan : modelo simplificado con escudo y parche de campeón. Precio: $149.999.

: modelo simplificado con escudo y parche de campeón. Precio: $149.999. Versión Jugador : misma camiseta que utilizan los futbolistas en el campo. Precio: $219.999.

: misma camiseta que utilizan los futbolistas en el campo. Precio: $219.999. Messi Versión Jugador : incluye nombre y número 10 en la espalda. Precio: $249.999.

: incluye nombre y número 10 en la espalda. Precio: $249.999. Versión manga larga: alternativa con diseño similar a la de hincha. Precio: $249.999.

Dónde comprar la camiseta alternativa de la Selección

La nueva camiseta alternativa de la Selección Argentina se encuentra disponible desde este viernes en la tienda oficial de Adidas, en su sitio web y en locales seleccionados de todo el país.

El lanzamiento forma parte de una colección global que incluye indumentaria de otras selecciones que participarán en el Mundial 2026.