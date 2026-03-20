Cómo es la nueva camiseta alternativa de la Selección Argentina para el Mundial 2026: detalles, versiones, precios y cómo comprarla
La AFA presentó la nueva camiseta alternativa que usará la Selección Argentina en el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. El modelo ya se vende en tiendas oficiales con distintas versiones, precios y tecnologías aplicadas al rendimiento deportivo.
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) presentó la nueva camiseta alternativa de la Selección Argentina para el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. La marca Adidas difundió el diseño con Lionel Messi como figura central bajo el lema “Orgullo”.
El lanzamiento se realizó a menos de 90 días del inicio del torneo y forma parte de la indumentaria oficial con la que el equipo dirigido por Lionel Scaloni defenderá el título obtenido en Qatar 2022.
Cómo es el diseño de la camiseta alternativa
La camiseta presenta una base negra con detalles en azul, celeste y blanco. El diseño incorpora un entramado de líneas en distintas tonalidades de azul que convergen en el centro del pecho y forman la silueta de una pelota de fútbol.
El modelo incluye terminaciones en gris claro en el cuello y las mangas, junto con las tres tiras características de la marca. También suma el escudo de la AFA con tres estrellas y el parche de campeón del mundo.
Uno de los cambios principales aparece en la disposición de los dorsales: los números se ubican sobre el margen derecho del pecho, mientras el centro queda reservado para el parche de la FIFA.
En la parte posterior del cuello, la camiseta muestra el Sol de Mayo junto a la inscripción “Argentina”, con un diseño inspirado en el fileteado porteño.
Tecnología y materiales de la nueva camiseta
Adidas confeccionó la prenda con tejido jacquard, que reduce el peso y mejora la movilidad. La camiseta incorpora materiales CLIMACOOL+ que absorben el sudor y ayudan a mantener el cuerpo seco durante el juego.
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